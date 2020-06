Depremden etkilenen binalarda hasar tespit çalışması sürüyor - BİNGÖL

AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede başlatılan hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.Hasar tespitinin 2’şer kişiden oluşan 112 ekiple sürdürüldüğünü aktaran Can, şöyle konuştu:"Depremden 1,5 saat sonra Bingöl'de olduk. Sayın Bakanımızın talimatıyla ertesi sabah Türk Hava Yollarının özel uçuşuyla ekiplerimizi buraya getirdik. Hasarın en yoğun olduğu Kaynarpınar, Elmalı ve Dinarbey köyleriydi. 3 köyde tespit edilen 2 bin 230 yapının 1823'ünün hasar tespit çalışmasını tamamladık."Vatandaşlardan başvuru beklemeksizin, bütün evlere girerek inceleme yaptıklarını vurgulayan Can, "Bu 3 köyde hasar tespitini bugün tamamladıktan sonra diğer bölgelerde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca, bugün enkaz kaldırma çalışmalarına da başlayacağız. Çalışmalarda drone de kullanıyoruz." ifadesini kullandı.