Depremden etkilenen Elmalı köyüne sıcak yemek ulaştırıldı - BİNGÖL

Valilik ve Yedisu Kaymakamlığı, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde hasar gören yerleşim yerlerinden Yedisu ilçesinin Elmalı köyüne depremzedeler için sıcak yemek ve çorba ulaştırdı.Türk Kızılay da yakılan ateşin etrafında ısınmaya çalışan depremzedelere çay ikramında bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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