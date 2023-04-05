Depremden etkilenen iller ihracatta toparlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Depremden etkilenen iller ihracatta toparlanıyor

Depremden etkilenen 11 ilin ihracatı martta önceki aya göre yüzde 63,3 artarak 1,6 milyar dolara yükseldi

Depremden etkilenen iller ihracatta toparlanıyor
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 23,6 milyar dolara çıktı. Söz konusu rakam tüm zamanların mart ayı rekoru olarak kayıtlara geçti.

Martta depremden etkilenen 11 ilin ihracatında da önceki aya göre toparlanma görüldü. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'ın geçen ay yaptığı ihracat şubata göre yüzde 63,3 artışla 1 milyar 591 milyon dolar oldu.

Depremzede 11 ilden 9'unda artış yaşanırken, 2 kentte düşüş gözlendi.

Martta önceki aya göre en yüksek artış yüzde 114,8 ile Hatay'da (229,7 milyon dolar) görülürken, onu yüzde 103,2 ile Malatya (35 bin dolar), yüzde 76,5 ile Gaziantep (914,1 milyon dolar) izledi.

Geçen ay şubata göre ihracat artışı Elazığ'da yüzde 74,4, Şanlıurfa'da yüzde 52,9, Kahramanmaraş'ta yüzde 41,8, Kilis'te yüzde 37,7, Adana'da yüzde 20, Adıyaman'da yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.

İhracatın düştüğü iller arasında Diyarbakır'da yüzde 28,2'lik, Osmaniye'de ise yüzde 14,1'lik azalış yaşandı.

MARTTA YILLIK İHRACAT 11 İLİN 9'UNDA DÜŞTÜ

Depremden etkilenen 11 ilin marttaki yıllık ihracatında ise yüzde 20,4'lük düşüş gözlendi. En yüksek düşüş yüzde 63,3 ile Osmaniye'de görülürken, onu yüzde 55,7 ile Elazığ, yüzde 51,3 ile Kahramanmaraş takip etti.

Yıllık bazda illerin ihracatındaki düşüş Gaziantep'te yüzde 10,4, Adana'da yüzde 12,5, Hatay'da yüzde 35,4, Malatya'da yüzde 23,7, Diyarbakır'da yüzde 19,2, Şanlıurfa'da yüzde 7,1 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ihracatını artırma başarısını gösteren iller yüzde 39,3 ile Adıyaman, yüzde 25,7 ile Kilis oldu.

11 İLİN MART İHRACATI

Depremzede illerin mart ve şubat ihracat rakamları şu şekilde:

ŞUBAT İHRACATI (BİN TL) MART ARTIŞ (%)
GAZIANTEP 517.993,45 914.140,38 76,48
ADANA 206.602,30 247.974,42 20,03
HATAY 106.974,28 229.730,85 114,75
K.MARAŞ 51.569,09 73.113,86 41,78
MALATYA 17.259,70 35.075,91 103,22
ELAZIĞ 13.585,72 23.693,55 74,40
DIYARBAKIR 26.110,97 18.737,46 -28,24
ŞANLIURFA 13.131,49 20.078,18 52,90
OSMANIYE 13.716,65 11.786,06 -14,07
ADIYAMAN 6.833,11 7.785,67 13,94
KILIS 6.123,97 8.435,55 37,75
TOPLAM 979.900,74 1.590.552 62,32

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sigorta sektörü, 76 milyar lira deprem hasarı ödemesi yapacak
İŞ-YAŞAM 76 milyar TL deprem hasarı ödemesi
En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de
İŞ-YAŞAM Emekli maaşı artışı yürürlükte
Forbes listesine SASA damga vurdu
İŞ-YAŞAM Forbes listesine SASA damga vurdu
KİT Komisyonu raporları TBMM'de kabul edildi
İŞ-YAŞAM KİT Komisyonu raporları TBMM'de kabul edildi
Bakan Nebati:Soğanın ucuz ya da pahalı olmasını insanımızın gündeminden çıkarmamız lazım
İŞ-YAŞAM Bakan Nebati'den tarım açıklaması
JPMorgan Chase'den 'bankacılık krizi' uyarısı
İŞ-YAŞAM JPMorgan Chase'den 'bankacılık krizi' uyarısı
İngiliz finans sektörüne 2 milyar sterlin yatırım
İŞ-YAŞAM İngiltere finans sektörüne 2 milyar sterlin yatırım
Credit Suisse Yönetim Kurulu, "güven kaybı" için özür diledi
İŞ-YAŞAM "Güven kaybı" için özür diledi
Mart ayında ihracat şampiyonu otomotiv oldu
İŞ-YAŞAM Mart ayında ihracat şampiyonu otomotiv oldu
ECB: Tüketiciler enflasyon konusunda daha iyimser
İŞ-YAŞAM Avrupa'da ekonomik büyüme beklentisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.