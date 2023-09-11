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        Depremden etkilenen illerdeki okullarda yeni eğitim öğretim yılı başladı

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'teki okullarda yeni eğitim öğretim yılı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:38 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:38
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        Depremden etkilenen illerdeki okullarda yeni eğitim öğretim yılı başladı
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        Depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan prefabrik Nurten Öztürk Ortaokulu'nda yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek kent genelinde 1341 okulda 680 bin öğrencinin dersbaşı yaptığını söyledi.

        Kentte yaklaşık 64 bin öğrencinin Nurdağı ilçesinde de 8 bin 900 öğrencinin ilk kez okula başladığını kaydeden Çeber, "Nurdağı'na yeni 80 civarı öğretmenimiz atandı. Çünkü afetten en çok etkilenen ilçemiz Nurdağı. Daha sonra İslahiye var. Orada da 17 bin civarında öğrenci eğitim öğretime başlıyor. Orada da her şeyimizle hazırız. İnşallah çocuklarımızın mutluluğu, geleceği, yarınlarımız için tüm kadro Gaziantep’te, hep birlikte en iyi şekilde eğitim öğretim sezonunu geçirmemiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyanın en büyük kara depremini yaşamanın tecrübesinin ardından bugün eğitimle iyileşeceklerini belirterek "Çocuklarımızın, hocalarımızın yanındayız. Neye ihtiyaçları varsa eğitim ordumuzun emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

        Vali Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından temsili ders zilini çalarak sınıfları ziyaret etti, öğrencilerle sohbet etti.

        Törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Yepe ile diğer yetkililer katıldı.

        ŞANLIURFA

        Şanlıurfa'da yaklaşık 700 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

        Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Karaköprü 15 Temmuz İlkokulu'nda tören düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler şiir okudu.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılında kentteki yaklaşık 700 bin öğrenciye 33 bini aşkın öğretmenle ders verilmesinin planlandığını belirtti.

        KAHRAMANMARAŞ

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 278 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

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        Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlaması dolayısıyla Onikişubat ilçesindeki İsmail Kurtul İlkokulu'nda tören düzenlendi.

        Vali Mükerrem Ünlüer, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende yaptığı konuşmada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının Kahramanmaraş'a hayırlı olmasını temenni etti.

        6 Şubat'ta büyük iki deprem yaşadıklarını ve bunun neticesinde kentteki bazı okulların yıkıldığını ve zarar gördüğünü ifade eden Ünlüer, depremlerde hayatını kaybeden öğretmenlere Allah'tan rahmet, yaralanlara şifa temennisinde bulundu.

        Devlet-millet işbirliği ve hayırseverlerin desteğiyle kente yeni okulların yapıldığını belirten Ünlüer, Kahramanmaraş'ta 278 bin öğrencinin yeniden okulu, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştuğunu söyledi.

        Ünlüer, kente bu yıl ataması yapılan 1839 öğretmene de meslek hayatlarında başarı dileğinde bulundu.

        Öte yandan, Dulkadiroğlu ilçesindeki Ülkü Konteyner Kent İlk ve Ortaokulu'nda yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

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        Aileleriyle okul bahçesine gelen öğrenciler, burada düzenlenen törenin ardından ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarda yerini aldı.

        KİLİS

        Kilis Valisi Tahir Şahin, Hasan Sünnüoğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

        Çocuklar mutlu olduğunda Kilis'in mutlu olacağını ifade eden Şahin, 54 bin 800 öğrencinin eğitime başladığını kaydetti.

        Şahin, öğretmenler için de barınma ihtiyacıyla ilgili hem konut hem konteyner kent anlamında bütün çalışmaların planlandığını dile getirdi.

        Özellikle depremden etkilenen bölgelerde prefabrik okulların inşa edildiğini aktaran Şahin, çocukların huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitim öğretime başladıklarını vurguladı.

        Vali Şahin'e, Vali Yardımcısı Kemal Balaban ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da eşlik etti.

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