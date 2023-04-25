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Depremden dakikalar önce kendisini uyandıran köpeğini yanından ayırm

Kahramanmaraşlı Avcı ailesi, 6 Şubat depremlerinde ilk sarsıntıdan dakikalar önce kendilerini uyandıran köpekleri ile çadırda yaşıyor

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AA
  • Depremden önce kendisini uyandıran köpeğini yanından ayırmıyor

    Eşi ve kızıyla Kahramanmaraş'ta yaşayan Hatice Avcı, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden 18 dakika önce tırmalayarak ve uluyarak uyanmasını sağlayan Mihriban adlı köpeğini yanından ayırmıyor.
  • Depremden önce kendisini uyandıran köpeğini yanından ayırmıyor

    AA'nın haberine göre evinin depremlerde ağır hasar görmesinin ardından ailesiyle Onikişubat ilçesindeki Vali Saim Çotur Spor Kompleksi'nde kurulan çadır kente yerleştirilen Avcı, köpeğine adeta gözü gibi bakıyor.
  • Depremden önce kendisini uyandıran köpeğini yanından ayırmıyor

    Neredeyse günün tamamını 'Mihriban'la geçiren Avcı, Türk Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezi'nde psikososyal destek uzmanları eşliğindeki el işi faaliyetine de köpeğiyle katılıyor.
  • Depremden önce kendisini uyandıran köpeğini yanından ayırmıyor

    "İLK ÜÇ GÜN HİÇ YEMEK YEMEDİ, ÇOK KORKMUŞTU"

    Hatice Avcı, depreme eşi, kızı ve köpeğiyle beşinci kattaki evlerinde yakalandıklarını söyledi.
  • Depremden önce kendisini uyandıran köpeğini yanından ayırmıyor

    Mihriban'ın çok uysal bir hayvan olduğunu hatta normalde hiç havlamadığını anlatan Avcı, köpeğinin depremin olduğu gün 04.00'te kendisini tırmalayarak uyandırdığını belirtti.
  • Depremden önce kendisini uyandıran köpeğini yanından ayırmıyor

    Avcı, 'tuvaleti gelmiştir' düşüncesiyle balkona çıkardığı köpeğinin sandalyeye çıkıp ulumaya başladığını ifade ederek, "Huysuzluk yapmaya başlayınca komşular rahatsız olmasın diye içeri aldım. O tekrardan balkona koştu ve yine ulumaya başladı. Yeniden içeriye aldım kucağımda huysuzluk ediyor, tırmalıyor ve dışarı çıkmak istiyordu" dedi.
  • Depremden önce kendisini uyandıran köpeğini yanından ayırmıyor

    O sırada sarsıntının başladığını, eşi ve kızının da yanına geldiğini anlatan Avcı, şöyle devam etti:

     
  • Depremden önce kendisini uyandıran köpeğini yanından ayırmıyor

    "Kızım, Mihriban'ı sakinleştirmeye çalıştı ama korkmuş, ağlıyordu. Sarsıntının geçmesinin ardından karşı dairedekiler dolap düşmüş kapıyı açamıyorlardı, onları da kurtarıp aşağıya indik. 
  • Depremden önce kendisini uyandıran köpeğini yanından ayırmıyor

    Şimdi çadırda birlikteyiz, kucağımızda yatıyor. İlk üç gün hiç yemek yemedi, çok korkmuştu. Biliyor yani o anı yaşıyor sanki. Çadırda rahat, eve girdiği zaman ise çok huysuz."

     
  • Depremden önce kendisini uyandıran köpeğini yanından ayırmıyor

    Depremin ardından ilk üç gün eşi, kızı ve köpeği ile araçta kaldıklarını dile getiren Avcı, daha sonrasında gittikleri toplanma merkezinden AFAD görevlilerince çadır kente getirildiklerini söyledi.

     
  • Depremden önce kendisini uyandıran köpeğini yanından ayırmıyor

    Avcı, köpeğin aradan geçen zamana rağmen korkudan binaya giremediğini, en son bayram ziyareti için gittikleri yakınlarının evinde duramadığı için kızının onu dışarıya çıkardığını belirtti.

     
  • Depremden önce kendisini uyandıran köpeğini yanından ayırmıyor

    Depremin üçüncü günü geldikleri çadır kentte devletin her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Avcı, "Burada rahatız, en azından deprem olduğunda korkmuyoruz" diye konuştu.

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