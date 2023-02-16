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Depremden sonra doğan kuzuya 'Deprem' ismi verildi

Osmaniye'nin Ellek ilçesinde yaşayan Çomal ailesi depremden kurtardıkları küçükbaş hayvanlarından birinin doğurduğu kuzunun adını Deprem koydu. Hayvanlarını kurtarmak için ahıra girip yaralanan Menderes Çomal, "Duvarlar hayvanların üzerine çökmüştü, hayvanların ipini bıçakla kestim. Hayvanlarımı kurtardım. Biri doğum yaptı, Depremden sonra doğdu bize umut oldu" dedi

Depremden sonra doğan kuzuya 'Deprem' ismi verildi
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DHA

Osmaniye'nin Ellek ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan 59 yaşındaki 3 çocuk babası Menderes Çomal, deprem sabahı ahırdaki hayvanlarını kurtarmak için enkazın altında kaldı.

DHA'nın haberine göre kendi çabalarıyla enkazdan çıkan Çomal, çocuklarını, eşini ve hayvanlarını da dışarı çıkardı.

Depremde hafif yaralanan Menderes Çomal'ın kurtardığı küçükbaş hayvanlardan bir tanesi kuzu doğurdu. Emine Çomal, kendilerine umut olduğunu söyledikleri kuzunun adını 'Deprem' koydu.

"DUVARLAR HAYVANLARIN ÜZERİNE ÇÖKMÜŞ"

Köylerine hiçbir yetkilinin gelmediğini belirten Menderes Çomal 59, "Dışarıda ölenlerimiz çok. İkisini dün defnettik, ikisini de 3 gün önce defnettik. Belediye başkanı sadece cenazeye geldi, tepkiliyim. Biz vatandaşsak burası da deprem bölgesi. Deprem günü sabah namazına doğru uyandım. Namaz kılarken bir gürültü geldi, başım dönüyor sandım.

Sonra deprem olduğunu anladım. Eşimi, çocuklarımı ve köylüleri uyandırdım. Çaresiz kalınca ezan okumaya başladım. Deprem yaklaşık 2 buçuk dakika sürdü. Duvarlar hayvanların üzerine çökmüştü, hayvanların ipini bıçakla kestim. Depremden sonra kendim çadır yaptım, hayvanlarımı kurtardım. Biri doğum yaptı, Allah herkese yardım etsin. Bu evde doğdum, burada öleceğim. Kuzumuz, depremden sonra doğdu bize umut oldu" dedi.

"ADINI 'DEPREM' KOYDUM"

Emine Çomal ise depremden sonra doğan kuzusunu göstererek, "Kimse gelmedi. Sadece siz geldiniz. Sağ olun. Artçılardan dolayı ev bayağı sallanıyor. Eski bir evdi, yıkıldı. Tuvalet ihtiyacımız var. Yapamıyoruz. Kuzum depremden sonra doğdu, adını 'Deprem' koydum. Bize umut oldu, deprem hediyesi" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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