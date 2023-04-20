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Depremden sonra kuruyan Saraycık Şelalesi yeniden suya kavuştu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde depremlerin ardından kuruyan Saraycık Şelalesi'nden yeniden su akmaya başladı

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AA
  • Depremden sonra kuruyan Saraycık Şelalesi yeniden suya kavuştu

    6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler, Göksun ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde de hasara neden oldu.
  • Depremden sonra kuruyan Saraycık Şelalesi yeniden suya kavuştu

    Mahalledeki bazı evlerin yıkılmasının yanı sıra kayaların arasından çıkan suyun yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan Saraycık Şelalesi de kurudu. 
  • Depremden sonra kuruyan Saraycık Şelalesi yeniden suya kavuştu

    Depremden beri akmayan şelaleden, birkaç gün önce yeniden su dökülmeye başladı.
  • Depremden sonra kuruyan Saraycık Şelalesi yeniden suya kavuştu

    Saraycık Mahallesi Muhtarı Aslan Yaşar, şelaleden akan suyun ikinci depremden sonra tamamen kesildiğini söyledi.
  • Depremden sonra kuruyan Saraycık Şelalesi yeniden suya kavuştu

    ŞELALE YAKLAŞIK BİN DÖNÜM ARAZİYE SU SAĞLIYOR

    Kayaların üzerindeki yosunların arasından su aktığını anlatan Yaşar, "İkinci depremde devasa kaya koptu. Köyümüzün kuruluş sebeplerinden biri olan buradaki su kesildi" dedi.
  • Depremden sonra kuruyan Saraycık Şelalesi yeniden suya kavuştu

    Şelalenin yaklaşık bin dönüm araziyi suladığına işaret eden Yaşar, "İki köyün hem sulama hem de içme suyunu karşılıyordu. 
  • Depremden sonra kuruyan Saraycık Şelalesi yeniden suya kavuştu

    Bu yosunların altında onlarca delik var. Bu deliklerden fışkırarak su akardı. Yosunların 10 metre olduğunu düşünürsek, onların üzerinden su akardı" diye konuştu.
  • Depremden sonra kuruyan Saraycık Şelalesi yeniden suya kavuştu

    Yaşar, şelaleden yavaş yavaş tekrar su gelmeye başladığını vurgulayarak şöyle devam etti:

     

     
  • Depremden sonra kuruyan Saraycık Şelalesi yeniden suya kavuştu

    "Şimdilik 1-2 metreden su akıyor. Her gün biraz daha yukarı çıkarak, üst taraftaki deliklerden akmaya başlıyor. 
  • Depremden sonra kuruyan Saraycık Şelalesi yeniden suya kavuştu

    Sanki içeride bir havuz var da o havuz doldukça su yukardan akmaya başlıyormuş gibi oluyor. Zamanla yukarı doğru çıkıp, tamamından akmasını bekliyoruz."

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