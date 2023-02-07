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Depreme Adıyaman'a tayin olduğu gece yakalandı

Tayini Adıyaman'a çıktığı gece depreme yakalanan iki yıllık çevik kuvvet polisi Servet Çelik, göçük altından çıkarılarak İstanbul'a getirildi

Depreme Adıyaman'a tayin olduğu gece yakalandı
DHA

Yaralı depremzedelerin İstanbul'a getirildiğini duyan ve deprem bölgesinde yakınları olanlar, sevdiklerinden bir haber alma umuduyla hastanelere koştu.

DHA'nın haberine göre Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ilk etapta getirilen 11 yaralı içinde kendi yakınlarının olup olmadığını öğrenmeye çalışan vatandaşlar, her gelen ambulansı umutla izledi.

Tayini Adıyaman'a çıktığı gece depreme yakalanan iki yıllık çevik kuvvet polisi Servet Çelik'in yakını Ahmet Oruç ile Adıyaman'a tur rehberi olarak giden ve kendisinden haber alınamayan Çiğdem Şimşek'in kuzeni Dilgeş Sarıbulak, umutlu bekleyişlerini anlattı.

Ahmet Oruç, "Hepimize büyük geçmiş olsun. Hastamız geldi, Servet Çelik. Polis memuruydu, İstanbul'da çevik kuvvette görev yapıyordu. Tayinini Adıyaman´a aldı, gittiği gece depreme yakalandı. Göçük altından çıkarıldı, şu anda buraya geldi, şu an içeride. Ama ailesi hala enkaz altında.

Amcası falan enkazın başında bekliyorlar. Şu an bizim bildiğimiz 5-6 kişi enkazın altında. Buraya getirilen hasta da aynı enkazdan çıkartıldı, siviller kendi imkanlarıyla çıkardı. Devlet buraya getirdi sağ olsunlar, imkanlar sağlandı. İçeri giriş yaptığını söylediler, bizi almadılar yanına. Babası, ağabeyi, yengesi, yeğeni hepsi hala göçük altında" diye konuştu.

"TUR REHBERİ OLARAK GİTTİ HABER ALAMIYORUZ"

Çiğdem Şimşek'in kuzeni Dilgeş Sarıbulak ise kuzeninden bir haber alabilme umuduyla hastaneye geldiklerini anlatarak, "Kendisi Adıyaman'a bir kafileyle beraber tur rehberi olarak gitmişti. Yaklaşık 40 kişilik bir kafileydi. Kaldıkları Otel o gece depremle beraber çökmüş. Yaklaşık üç gibi otelin yayınladığı listede enkazdan çıkarıldığını öğrendik ve Adıyaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını duyduk. Ama ondan sonra bir bilgi alamadık. Bilgi kirliliği olduğu için tam olarak bilgi alamıyoruz. İstanbul'da bir yaralı kafilesinin geldiğini öğrenince direkt buraya geldik. Ancak henüz haber yok. 2-3 gündür Adıyaman'da olduğunu biliyoruz. Bir yandan da diğer aile bireylerimiz Bağcılar Devlet Hastanesi, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi ve biz de burada Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde bekliyoruz. Telefonla da ulaştık bu hastanelere ama hala bir bilgi yok" dedi.

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