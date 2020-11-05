Depreme çalıştığı yatta yakalanan Ahmetcan Kıykaç yaşadıklarını anlattı - İZMİR

AA

Sığacık Körfezi'nde demirli bulunan bir yatta çalıştığı sırada depremi yaşayan Kıykaç, AA muhabirine, deprem anında ilk önce titreşim gibi bir sarsıntı hissettiğini, kamaradan çıktığında gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını söyledi.

Sarsıntı sırasında yaşadığı tedirginliği dile getiren Kıykaç, "Dışarıda yer yerinden oynuyordu. Suyun yaklaşık 2 metre çekildiğini gördük. Geri çekilen su limana doğru dolmaya başladı. Limandaki yürüyüş yolunda su 1,5 metre yükseldi. O suyun yükselmesiyle teknelerin bağlı olduğu yüzen iskeleler yerinden kopmaya başladı. Tekneler bir o yana bir bu yana gitti. Birbirine çarpan, batan tekneler oldu. Ben hayatımda hiç bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum." diye konuştu.

Kıykaç, kısmi tsunami nedeniyle kıyıda akıntı yaşandığını aktararak şunları kaydetti:

"Çok çaresiz bir durum. Karaya kaçacak hiçbir yeriniz yok. Kara kısmen su altındaydı, arabalar sürüklendi. Tsunaminin gelmesiyle karaya çıkan tekneler var. O an denizde tekneler birbirine giriyordu. Kaçabilecek hiçbir yerimiz yoktu. İnmek istesek de tekneden inemezdik, ortalık sular altındaydı. Çok çaresiz bir vaziyettesiniz. Tek amacım üstünde bulunduğum tekneyi kurtarıp bir ucundan yaşama sarılabilmekti. Teknemiz bulunduğu konumuyla ve boyut olarak biraz daha büyük olunca pek fazla zarar gelmeyeceğini düşündüm."