AA

Depremi yaşayan üniversiteliler farkındalık için kısa film yaptı



- Elazığ depreminin ardından bazı binaların enkazını görüntüleyen Fırat Üniversitesinin tiyatro kulübü öğrencileri, Deprem Haftası dolayısıyla, yaşananları bir çocuğun gözünden yansıttıkları kısa film hazırladı - Tiyatro kulübünün başkanı Kerim Kaya: - "Depremde yıkılan sadece binalar değildir mesajıyla, aslında depremin etkilerine çocukların dünyasından bakmaya çalıştık"

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kaydettikleri görüntülerle kısa film hazırlayan üniversite öğrencileri, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla "Yıkılan sadece binalar değildir." mesajı verdi.

Fırat Üniversitesi öğrencilerinin de bulunduğu 2KTi Düş'ütopya Tiyatro Kulübünün üyeleri, kendilerinin de yaşadığı depremle ilgili farkındalığa katkıda bulunmak amacıyla kısa film hazırladı.

Depremin yıkıcı yönünü ve insan psikolojisi üzerindeki etkilerini göstermek isteyen öğrenciler, bina enkazının görüntülerini müzik eşliğinde kurgulayıp kısa filme dönüştürdü.

Farklı konularda etkinlikler de düzenleyen grup, Deprem Haftası dolayısıyla bu filmi sosyal medyada paylaşıp yayılmasını sağlayarak farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Öğrenciler, kısa film yarışmalarına da katılmayı planlıyor.

- "Çocukların dünyasından bakmaya çalıştık"

Kulübün başkanlığını yürüten Kerim Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekli tedbirler alındığı takdirde depremin zararlarının en aza indirebileceğini söyledi.

Amaçlarının depremin etkilerini ortaya koymak olduğunu belirten Kaya, "Aslında depremin ardında bıraktıkları, onun insanlar üzerindeki, özellikle küçüğünden büyüğüne çocuklardaki etkilerini göstermek için bu filmi çektik. 15 arkadaşımızla bu filmi çektik. Depremin, çocukların üzerinde bıraktığı psikolojik etkilerini aktarmaya çalıştık." dedi.

Kaya, 24 Ocak'taki depremde büyük korku yaşadıklarını dile getirdi.

Kendilerini çocuklar gibi aciz hissettiklerini anlatan Kaya, "Depremde yıkılan sadece binalar değildir mesajıyla, aslında depremin etkilerine çocukların dünyasından bakmaya çalıştık. Onlar için deprem çok daha büyük korkuları barındırıyor, özellikle filmde yansıttığımız enkazların içinde kaldıklarında." ifadelerini kullandı.

Kulübün üyelerinden Mehmet Koçaslan da Elazığ'da üniversite eğitimi almak için Bursa'dan geldiğini aktardı.

Başka kentlerden gelen öğrenciler olarak, çocukların daha büyük korku yaşadığını gördüklerine değinen Koçaslan, "Çocukların yaralarını sarmanın, korkularını aşmalarını sağlamanın ve onları afetlere hazırlamanın en iyi yolu paylaşmak. Biz de bunları paylaşalım ki gereken önlemleri almayı unutmayalım istedik." diye konuştu.

Enkazlar arasında bir çocuğun yaşadığı hayal kırıklığının yansıtıldığı kısa film, Kerim Kaya yönetmenliğinde hazırlandı. Kameramanlıklarını Alperen Tatar ve Hilmi Paşabeyoğlu, kurgusunu Harzem Şemin'in yaptığı, Aleyna Fırat, Kübra Aydın ve Mehmet Koçaslan'ın rol aldığı filmin teknik ekibi İbrahim Ethem, Hasan Polat, Emirhan Düzgün, İrem Çetin, Furkan Kahraman, Arifhan Güler ve Şevhat Tarhan'dan oluşuyor.