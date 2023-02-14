Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Depremin ardından Aydın'a yerleşen depremzede çocuk için sürpriz doğum günü düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aydına yerleşen depremzede çocuk için sürpriz doğum günü düzenlendi. Ekipler, 5. yaşına giren Seçkiner için sürpriz doğum günü düzenleyerek yaş pastayla odaya geldi. Pastasındaki mumları üfleyen Seçkiner ile ekipler yakından ilgilendi

Depremin ardından Aydın'a yerleşen depremzede çocuk için sürpriz doğum günü düzenlendi
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aydına yerleşen depremzede çocuk için sürpriz doğum günü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kuşadası Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'tan Kuşadası'na gelen ve öğretmenevinde kalan bir aileye, psikososyal destek çalışması verdiği sırada anaokulu öğrencisi Yusuf Cihan Seçkiner'in doğum günü olduğunu öğrendi.
Ekipler, 5. yaşına giren Seçkiner için sürpriz doğum günü düzenleyerek yaş pastayla odaya geldi.
Pastasındaki mumları üfleyen Seçkiner ile ekipler yakından ilgilendi.

Ailenin evlerinin ağır hasarlı olmasından dolayı dün ilçeye geldiği öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2023 HAC KURALARI ne zaman, ertelendi mi? Diyanet'ten yeni açıklama: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek?
GÜNDEM Diyanet açıkladı: 2023 Hac kura tarihleri
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler uzaktan eğitim şeklinde, online mı olacak? YÖK'ten açıklama!
GÜNDEM Üniversiteler online mı olacak?
Borsa ne zaman, saat kaçta açılacak? BIST 100 ile Borsa İstanbul'da son durum!
GÜNDEM Borsa İstanbul'da son durum!
100 BİN TL NAKDİ DESTEĞİ kimlere verilecek? Son dakika: 100 Bin TL destek ne zaman verilecek, başvuru şartları ne?
GÜNDEM 100 bin lira nakdi destek kimlere verilecek?
MEB açıkladı! Öğrenci nakil başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?
GÜNDEM Öğrenci nakil başvurusu nasıl yapılır?
DEVAMSIZLIK KALKTI MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika devam zorunluluğu açıklaması: 2. dönem okullarda devam zorunluluğu var mı?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devam zorunluluğu ...
SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yarıyıl tatili kaç gün, ne kadar uzadı? Bakan Özer açıkladı: Okullar ne zamana kadar tatil edildi?
GÜNDEM Okullar ne zaman açılacak? Açıklama geldi!
MİRAÇ KANDİLİ TARİHİ VE ÖNEMİ | Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet Dini Günler Takvimiyle 2023 Miraç Kandili ayın kaçında?
GÜNDEM Miraç Kandili tarihi ve önemi
Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri belli oldu mu? Bakan Koca'dan kritik açıklama!
GÜNDEM Depremde ölenlerin isimleri açıklandı mı?
Hasarın boyutu artıyor! Depremde kaç bina yıkıldı, çöktü ve kaç bina zarar gördü? Depremde yıkılan bina sayısı açıklandı
GÜNDEM Hasarın boyutu artıyor! Depremde kaç bina yıkıldı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.