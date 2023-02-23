Şelale suyunun Antakya ve Harbiye Mahallesi'nden Asi Nehri'ne giden su olduğunu kaydeden İşbilir, "Buradaki arta kalan su. Bu depremlerin ardından yönü değişmiş olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü suda biraz azalma var. Depremden dolayı da biraz sarımsı akmaya başladı. Maraş merkezli ilk depremde ise suyu tamamen çamur şeklinde akıyordu ve gözle görülür şeklindeydi. Depremin ardından biraz düzelme var ama yine de sarımsı şeklinde akıyor. Bir deprem daha yaşamazsak buradaki su düzelir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.