Depremin vurduğu 4 il polisler için

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Depremin vurduğu 4 il polisler için "şark hizmeti" bölgesine alındı
ABONE OL

Depremden etkilenen 4 il polisler için "şark hizmeti" bölgesine dahil edildi

Emniyet personelinin, son depremlerden etkilenen illerden Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya'da yapacakları görevler, bugünden itibaren "şark hizmeti" olarak kabul edilecek. 2024'te yürürlüğe girmesi planlanan "şark hizmeti" yerinin 4 bölgeye ayrıldığı uygulama ise kaldırıldı. Şark illerindeki birimlerde görev süresini bitiren personele "ikinci şark görevi"ni tamamlayabilme hakkı tanındı

Depremin vurduğu 4 il polisler için
AA

İçişleri Bakanlığ'ınca hazırlanan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, gelecek yıl yürürlüğe girecek "şark hizmeti" yerinin 4 bölgeye ayrılmasını öngören uygulama kaldırıldı. Halen uygulanmakta olan 1. bölge (batı) ve 2. bölge (doğu) şeklindeki iki bölge uygulaması devam edecek. Batı ve doğu illeri kendi arasında tekrar gruplara ayrılmayacak.

ZORUNLU YER DEĞİŞİKLİĞİNE TABİ TUTULMASI KARARI KALDIRILDI

Böylece 4 bölge uygulaması kapsamında, "şark görevi"ni bitiren personelin batı illerinde görev süresini tamamlaması halinde zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması kararı da kaldırıldı.

Muharip gaziler, sivil terör mağdurları ile şehit ve gazi yakını emniyet mensuplarına da "şark görevi"nden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkı getirildi.

DEPREMDEN ETKİLENEN 4 İL "ŞARK GÖREVİ" BÖLGESİNE EKLENDİ

Son depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya, "şark" olarak anılan 2. bölge (doğu) hizmeti sayılan iller arasına dahil edildi.

Buna göre 4 il, 48 ilçe ve 4 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere 56 birimdeki görev süreleri yeniden düzenlendi. Bu illerdeki görevli personelin, bugünden itibaren çalışacakları süre "şark hizmeti"nden sayılacak.

Deprem nedeniyle doğu görevi kapsamına dahil edilen birimler de dahil olmak üzere 15 il, 99 ilçe ve doğrudan merkeze bağlı 9 taşra teşkilatında görev süreleri düşürüldü.

"İKİNCİ ŞARK GÖREVİ"Nİ TAMAMLAYABİLME İMKANI

Şark illerindeki birimlerde görev süresini bitiren personele, ipka (yerinde kalma talebi) doğrultusunda, hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 10 yıl, 5 yıl olan birimlerde 8 yıl, 4 yıl olan birimlerde 6 yıl, 3 yıl olan birimlerde 4 yıl ve 2 yıl olan birimlerde 3 yıl kesintisiz görev yapmaları durumunda "ikinci şark görevi"ni tamamlayabilme hakkı tanındı.

Önceki dönemlerde doğu bölgesinde kesintisiz çalışanların da bu haktan yararlanabilmesi sağlanacak. Emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel ise bundan yararlanamayacak.

YAŞ HADDİ VE İPKA TALEBİNDEKİ DEĞİŞİKLİK

Yaş haddinden emekliliğine 3 yıl kalan personele sağlanan haklarda süre 5 yıla çıkarıldı. Buna göre, yaş haddinden emekliliğine 5 yıl kalan personel, talebi ve durumunun yönetmelikteki şartlara uyması halinde görev yerinde bırakılabilecek ya da istediği yere tayin olma hakkından yararlanabilecek.

Personelin en az 2 çocuğunun üniversitede öğrenim görmesi durumunda ipka talebi karşılanabilecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemde neler var?
GÜNDEM Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Mardin'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı! - En son haberler
GÜNDEM Mardin'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika: Depremlerde can kaybı sayısı 44 bin 374! - Haberler
GÜNDEM Depremlerde can kaybı sayısı 44 bin 374
Üçüncü kat balkonundan düşerek öldü
GÜNDEM Üçüncü kat balkonundan düşerek öldü
BATI ANADOLU FAY HATTI | Batı Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor? Batı Anadolu Fay Hattı üzerindeki riskli iller listesi
GÜNDEM Batı Anadolu Fay Hattı riskli iller
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
GÜNDEM Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin 188 kişi tutuklandı
GÜNDEM Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin 188 kişi ...
Kızılay çadırları tartışmasında Ahbap ve Kızılay'dan açıklamalar
GÜNDEM Kızılay çadırları tartışması!
Kahramanmaraş'ta mobil istasyon ile ücretsiz gözlük! - En son haberler
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta mobil istasyon ile ücretsiz gözlük

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.