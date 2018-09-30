Depremin vurduğu Endonezya'nın son kahramanı!

Endonezya, 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunaminin yaralarını sarmaya çalışırken, depremde hayatını kaybedenlerin çarpıcı hikayeleri de ortaya çıkıyor.

Depremde hayatını kaybeden isimlerden biri olan 21 yaşındaki Anthonius Gunawan Agung ise ülkede kahraman ilan edildi. Depremin merkez üssü olan Palu'daki Mutiara Sis Al Jufri Havaalanı'ndaki hava trafik kontrol kulesinde çalışan Agung'un son uçak da iniş yapana kadar kuleyi terk etmediği belirtildi.

Şiddetli sarsıntılarla birlikte kuledeki çalışma arkadaşları kuleyi terk ederken, Agung'un kulede tek başına görevini yapmaya devam ettiği ve görev alanını son uçak da havaalanına inene kadar terk etmediği bildirildi.

Uçak güvenle indikten sonra kuleyi terk etmeye çalışan Agung'un oluşan yıkıntılar nedeniyle kuleden çıkamadığı ve yıkılma tehlikesi nedeniyle kulenin dördüncü katından atladığı ifade edildi.

Bacağı kırılan ve iç organlarında hasar oluşan Agung'un hemen hastaneye kaldırıldığı ancak daha büyük bir hastaneye sevk edilmesi için bindirildiği helikopterde hayatını kaybettiği belirtildi.

22. yaş gününe bir aydan az bir süre kalan Agung hakkında bir açıklama yapan Endonezya havacılık kurumu sözcüsü Yohannes Sirait, "Uçak için uçuş izni verdi. Eğer uçak havadayken yerini terketseydi, uçağın içindeki yüzlerce kişinin hayatı tehlikede olacaktı" ifadelerini kullandı.

Endonezya'da kahraman ilan edilen Agung'un cenazesi, Cumartesi günü erken saatlerde Endonezya ordusundan askerlerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

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