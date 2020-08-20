HABERTURK.COM

24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen depremin en çok hissedildiği ilçelerin başında gelen Pütürge’de depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Sivrice merkezli depremde yüzlerce binanın ağır hasar gördüğü ilçede, 5 Haziran’da 5.0, 4 Ağustos’ta ise 5.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 24 Ocak’ta Sivrice’de yaşanan depremden en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Pütürge’de konut yapımı devam ederken, vatandaşlar sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması için yetkililerden destek bekliyor.

Malatya Pütürge Hüsükuşağı Dernek Başkanı ve Pütürge Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Usul, 24 Ocak’ta yaşanan deprem sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulunarak, vatandaşların taleplerini iletti.

Usul, Pütürge’de yapılacak olan deprem evleriyle ilgili ciddi bir uzama ve belirsizliğin devam ettiğini savunarak, “Belirsizlik ile ilgili problemlerimizin başında yetkililerin yapılacak konutların tutarlarıyla ve çalışma süreciyle ilgili cevap verilememesi gelmektedir. Bu durum karşısında dar gelirli hemşerilerimiz çaresizlik içerisinde beklemektedir.

İlgili mercilere başvurularda bulunan köylülerin karşısına net olmayan büyük rakamlar çıktığından dolayı geri çekilmek ve feragat etmek durumunda kalmıştır. Köylerde bulunan evlerin yüzde yetmişi kerpiçli taş evler olduğundan oturulamaz durumdadır ve vatandaşların tek umudu devletimizin yapacağı çalışmalara bağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması için destek beklediğini dile getiren Usul, şunları söyledi: “Sürecin uzaması, maddi yükümlülüklerin belirsizliği, devamlı depremle sallanan bölgemizde zor durumda kalan köylülerimizi alternatif çözüm yollarına yönelmesine sebep olmuştur. Bazıları göç etmek zorunda kalmıştır. 24 Ocak depreminden önce Pütürge’de depremzede vatandaşlarımıza uygulanan deprem evleri sisteminin aynısının köylerde yeniden aynı şekilde uygulanmasını talep ediyoruz. Köylülerin ödeyebileceği uygun kredi ile deprem mağduru köylülerin 70 metrekare 2+1 konut yaptırabilmesi makuldür.

Dar gelirli depremzede köylüler, yüksek rakamlar karşısında çaresiz durumda kalmıştır. Ayrıca, hiçbir maddi geliri olmayan depremzede köylülerle ilgili bir gelir testi yapılıp bu evlerle ilgili hibe çalışması yapılması beklenilmektedir. Yoksul olan köylüler, depremden dolayı çaresiz durumda. Önümüz kış, yetkililer mutlaka yaraları bir an önce sarmalıdır. Pütürge’de kış şartları sert geçmektedir. Dolayısıyla hemşerilerimizin konteynerlerde yaşamlarını sürdürmeleri oldukça zor. Hemşerilerimizin ödeyebilecekleri, mağdur olmayacak şekilde kredilerin verilerek, bir an önce yetkililerin çözüm üretmesini talep ediyoruz. Köylerimizde yaşanan deprem mağduriyetinin taleplerimiz doğrultusunda ivedilikle giderilmesini bekliyoruz.”