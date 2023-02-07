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Haberler Dünya "Depremler Anadolu yarımadasını 3 metre kaydırdı"
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İtalyan uzmanlar: Depremler Anadolu yarımadasını 3 metre kaydırdı

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Başkanı Carlo Doglioni, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, Anadolu yarımadasını 3 metre batı yönünde kaydırdığını söyledi.

AA

İtalya'nın deprem ve volkanik hareketlilik konusunda otorite kabul edilen kurumu olan INGV'nin başkanı Doglioni, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremleri değerlendirdi.

Doglioni, depremlerin Doğu Anadolu, Arap ve Afrika levhalarının buluşma noktasında yaşandığına dikkati çekerek, "Türkiye'yi boydan boya geçen iki büyük faydan biri harekete geçti. Bu aynı zamanda Ürdün, İsrail, Lübnan ve Suriye'den geçen Ölü Deniz fayıyla beraber Orta Doğu'nun en aktif faylarından biri ki Arap yarımadasını, Afrika'dan ayırıyor." dedi.

Bu fay boyunca zeminin hareket ettiğini ifade eden Doglioni, "Maksimum hareket alanında 3 metrelik bir kayma gerçekleşti." diye konuştu.

Doglioni, şu an için 3 metrelik yer değiştirmenin ilk tahminleri olduğunu, ancak nihai tespiti uydu verilerini elde edince yapacaklarını ifade etti.

Doglioni, Türkiye'de dün yaşanan depremlerin çok büyük depremler olduğunun altını çizdi.

Türkiye'deki depremleri yorumlayan diğer uzmanlar da Kahramanmaraş merkezli depremlerin, İtalya'da 2016'da yaşanan ve 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Amatrice depreminden bin kat daha güçlü olduğunu belirtti.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

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