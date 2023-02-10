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Haberler Gündem Depremlerde 4 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
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Türkiye'deki depremlerde 4 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de meydana gelen depremlerde 4 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini, 395 vatandaşın ise deprem bölgesinden tahliye edildiğini duyurdu.

Depremlerde 4 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
İHA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan çevre illerde de büyük yıkıma yol açan iki büyük depremin ardından Azerbaycan vatandaşlarının ülkeden tahliye sürecinin devam ettiği bildirildi.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay'dan kalkan otobüslerle 395 Azerbaycan vatandaşının ve aile bireylerinin otobüslerle Azerbaycan'a gönderildiği, tahliye edilen kişilerden 183'ünün Azerbaycan’a vardığı aktarıldı. Depremde 4 Azerbaycan vatandaşının ise hayatını kaybettiği, birinin Türkiye'de defnedileceği, diğer 3'ünün cenazelerinin ise Azerbaycan'a getirilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

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