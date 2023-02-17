İHA

Şanlıurfa'da, depremzedeler için temin edilen çadırları sakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Siverek ilçesinde bir kişinin AFAD çadırlarını evinde sakladığı ihbarı üzerine polis ekipleri, söz konusu adreste arama yaptı. Yapılan aramada AFAD'a ait 4 adet yeni çadır ele geçirildi. Çadırları evinde bulunduran ev sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Siverek Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siverek ilçemizde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada, açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildi. Kaymakamlığımızca çadırlara el konularak şüpheliler ile ilgili adli süreç başlatılmıştır" denildi.