Depremzede çiftin nikahı yurtta kıyıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Depremzede çiftin nikahı yurtta kıyıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya'daki Tahir Büyükkörükçü Köyceğiz KYK Yurdu'nda misafir edilen 20 yaşındaki Şeyma Çam ile 24 yaşındaki Mustafa Ulufer evlendi

Depremzede çiftin nikahı yurtta kıyıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Depremin ardından Kahramanmaraş'tan yakınlarıyla Konya'ya yerleştirilen Şeyma Çam ve Mustafa Ulufer kendilerini ziyarete gelen Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'ye 10 Şubat'taki nikahlarının yaşanan felaketten dolayı gerçekleşemediğini anlattı.

Çiftin talebi üzerine harekete geçen İl Müftülüğü, Konya Valiliği'nin koordinesinde gerekli işlemleri tamamladı.

Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından çiftin nikahı, İl Müftüsü Ali Öge tarafından kıyıldı.

Törene katılan Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, depremzede vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Sizleri burada misafir etmek bizler için bir onur. İnşallah tezelden birlik ve beraberlikle yaralar sarılacak" dedi.

İl Müftüsü Öge, çiftin mutluluklarının daim olması temennisinde bulunarak, "İnsanın ümit var olduğunun en güzel göstergesi, gençleri, aileleri birleştirmek, yarına tohumlar atabilmek. Bugün kıyılan bu nikahla anlamlı bir örneğini vereceğiz. Bugünkü nikah benim kıydığım en güzel nikahlardan biri olacak" diye konuştu.

Gelin Şeyma Çam da emeği geçen herkese teşekkür etti.

Deprem olmasaydı nikahlarının Kahramanmaraş'ta kıyılacağını anlatan Damat Mustafa Ulufer ise şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'tan geldiğimizde kafamız çok karışıktı. Normalde bizim 10 Şubat'ta nikahımız vardı, nasip olmadı. İl Müftümüz bizi ziyarete geldiğinde durumumuzu anlattık. Bize yardımcı olmak için hemen kolları sıvadılar. Herkes bizim için bir yere koştu, seferber oldu. Konya Vali Yardımcımıza, İl Müftümüze, Mehir Vakfına bize yardımı dokunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir yanımız buruk ama bir yandan da mutluluğumuzun tarifi yok. İnşallah her şey düzelecek."

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

27 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası
YAŞAM 27 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
AÇIKLANDI! 27 Şubat 2023 On Numara sonuçları açıklanıyor: Mili Piyango On Numara sonuç sorgulama ekranı
YAŞAM On Numara'da kazandıran numaralar açıklandı!
Enkazdan çıkarılan Umut bebek depremden sonra ilk kez annesiyle buluştu
YAŞAM Enkazdan çıkarıldı! Depremden sonra ilk kez annesiyle ...
Depremzede Simon'un 6. yüzyılda yaptığı manastır, depremi atlattı
YAŞAM Depremzede Simon yaptırmıştı... Depremi atlattı
Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü
YAŞAM Hatay'daki Koz Kalesi de depremlerde hasar gördü
Enkazdan çıkarılan kedi, İzmir'deki sahibini bekliyor
YAŞAM Enkazdan çıkarılan kedi, İzmir'deki sahibini bekliyor
Depremden sonra ilk nikah çadırkentte gerçekleşti
YAŞAM Depremden sonra ilk nikah! Çadır kentte evlendiler
'Gelinler Dağı'ndaki tarihi kaya mezarları, depremlerde hasar görmedi
YAŞAM Depremlerde hasar görmedi... Roma döneminden kalma!
İşte 29. SAG Ödülleri kırmızı halısı
YAŞAM Kırmızı halıdan böyle geçtiler
Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler belli oldu! Bilim insanları açıkladı, işte o ülkeler...
YAŞAM Olası bir nükleer felaketten sonra yaşanabilecek en ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.