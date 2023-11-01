Depremzede çocukların Cumhuriyet'in 100. yılı resimleri İzmir'de sergileniyor

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Çok büyük bir hadise yaşandı. Bu konuda çocuklarımız da bilinçli. Resimlerde hem Cumhuriyet'in 100. yılı motifleri hem de yaşadıkları o elim hadiseyi görüyoruz. Onların yaşadığı hisleri burada sergilemek bizim için çok kıymetli" dedi.