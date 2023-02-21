Bölgeyi gezerken, Bakan Kurum'un yanına gelen bir grup depremzede çocuk, helikoptere binme istediklerini söyledi. Çocukların isteğini geri çevirmeyen Bakan Kurum, alan incelemeleri için kullandığı Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikoptere binmelerini sağladı. Daha önce uçağa bile binmediklerini ifade eden yaşları 7 ile 9 arasında değişen 9 çocuk heyecanla helikoptere koştu. Yaklaşık yarım saat boyunca Gaziantep’e gökyüzünden bakan çocuklar, heyecan ve mutluluklarını gizleyemedi. Bazı çocuklar ise ellerindeki telefonlarla o anları kayıt altına aldı.

Helikopterden inerken hediye edilen oyuncakları da alan çocuklar, “Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Onu çok seviyoruz. Bizi uçağa bindirdi. Bir güzel gezdik. Çok güzeldi. Uçak sahibinden de Allah razı olsun. Çok mutlu olduk. Allah razı olsun vatanımızdan" dediler.