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YERİNDE DÖNÜŞÜM KREDİ MİKTARI VE ÖDEME PLANI

Konutlar için 500 bin TL hibe, konut büyüklüklerine göre 500 bin TL ile 800 bin TL kredi, iş yerleri için 250 bin TL hibe, iş yeri büyüklüklerine göre 250 bin TL ile 500 bin TL kredi verilecek.

Ayrıca proje kapsamında krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli 0 faizli olacak.