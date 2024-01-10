Depremzede kardeşlerle ilgili iddiaya soruşturma Alanya'daki bir lisede okuyan 16 yaşındaki depremzede ikiz kız kardeşlerin, beraber uyudukları için 'ahlaksız iftira' ile okulun yurdundan atıldığı iddiaları üzerine valilik, inceleme ve soruşturma başlattı

DHA'nın haberine göre; Hatay'da depreme yakalanan ve 4,5 saat boyunca göçük altında kalan tek yumurta ikizi kız kardeşler, okula devam edebilmek için kayıtlarını Alanya'daki bir liseye aldırdı. Aynı okulun yurdunda konaklamaya başlayan kardeşlerden biri, göçük altında kalmanın korkusuyla kardeşiyle aynı yatakta uyumaya başladı. Ancak bu durum, yurt yönetimine şikayet edildi.

Kızların babası ahlaksız iftira ile kızlarının okuldan ve yurttan atıldığını öne sürerken, iddialar üzerine Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

AA'nın haberine göre; Antalya Valiliğince, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesinde öğrenim gören 2 kız öğrenci hakkında çıkan haberler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında ilimiz Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesinde öğrenim gören iki kız öğrenci hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.