Depremzede öğrencilerin enkaz altında kalan hayalleri kurslarla yeşertiliyor

Bu anlamda belediye olarak normalde sürdürdükleri eğitim kurslarını Nurdağı ve İslahiye'de kurdukları çadırlarda gerçekleştirdiklerini aktaran Aksoy, şöyle devam etti: "Bu çocukların derslerinden geri kalmaması için Sayın Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in talimatıyla hızlı bir şekilde çadırları kurduk.

Bu çadırlarda hocalarımız öğrencilerimize birebir eğitimler veriyor. Onları takip ediyorlar. Ayrıca bu çocukların kitapları da enkaz altında kaldı, hayalleri de. Kitap desteği sağlıyoruz. O hayalleri tekrar yeşertmek için var gücümüzle gençlerimizin yanındayız. Bu gençleri hızlı bir şekilde hem rehabilite etmek hem de sınava hazırlamak için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor."

Aksoy, saha taraması yaptıklarını belirterek, "Hayat bir taraftan da devam ediyor. Bu öğrencilerin geri kalmamaları gerekiyor. Öğrencilerimiz şu an bizim eğitim çadırlarımızda hocalarımızın gözetiminde eğitimlerine ve üniversiteye hazırlık kurslarına devam ediyorlar" diye konuştu.