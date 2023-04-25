Depremzede restoranların hizmet bedelleri geri ödeniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Depremzede restoranların hizmet bedelleri geri ödeniyor
ABONE OL

Afetzede Restoranların Deprem Öncesi 3 Aylık Hizmet Bedelleri

Yemeksepeti, deprem felaketinde en fazla yıkıma uğrayan 4 ildeki tüm üye restoranlarına deprem öncesindeki 3 ayda elde ettiği hizmet bedeli gelirini geri ödeme kararı aldığını açıkladı

Depremzede restoranların hizmet bedelleri geri ödeniyor
HABERTURK.COM

Yemeksepeti, deprem felaketinden etkilenen üye restoranlarını desteklemek amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdiğini açıkladı. Bu amaçla firma, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'daki 1.085 üye restorana, depremden önceki son 3 aya ait hizmet bedeli gelirini geri ödemeyi amaçladığını açıkladı. Bu sayede restoranların daha hızlı bir şekilde toparlanarak işlerine devam etmelerinin desteklenmesi hedeflendiği belirtildi.

"DEPREM BÖLGESİNE AYRILAN FON 34 MİLYON TL'Yİ BULUDU"

Deprem felaketinden etkilenen üye restoranlarla, afetin ilk gününden itibaren dayanışma içinde olmayı çok önemsediklerini söyleyen Yemeksepeti CEO'su Mert Baki, “Restoranlarla birlikte büyüme yolculuğumuz boyunca güçlü bağlar kurduk ve şimdi, bu zor dönemlerinde kararlı bir dayanışma ile iş ortaklarımızın yanlarında yer almayı sürdürüyoruz. Afetten en çok etkilenen 4 ilimizde Yemeksepeti üyesi olan tüm restoranlarımıza Yemeksepeti olarak, depremden önceki son 3 ayda elde ettiğimiz hizmet bedeli gelirimizi geri ödüyoruz. Bu 4 ilde %90’a varan oranda işlerini devam ettiremeyen restoranlarımıza destek sağlayarak daha hızlı bir şekilde toparlanmalarına yardımcı olmak ve istisnasız tüm iş ortaklarımıza yardım eli uzatabilmek adına bunu çok önemsiyoruz. Bu kampanya öncesinde Yemeksepeti olarak, afet bölgesi ilan edilen 11 ilde, depremin ilk gününden itibaren hizmet bedeli almadık. Bunun için oluşturduğumuz 7,5 milyon TL’lik kaynak, 4 il için sağlayacağımız 5 milyon TL’lik komisyon geri ödemesi ve bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz diğer desteklerimizle birlikte, deprem bölgesi için yarattığımız fon, toplamda 34 milyon TL’yi buldu. Bölge tamamen iyileşene, mümkünse tüm işletmelerimiz yeniden ayağa kalkana kadar elimizi afet bölgesi üzerinden çekmeyeceğiz. Unutmayalım ki, birlikte güçlüyüz ve dayanışma içinde daha iyi bir geleceğe yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

4 İL İÇİN 5 MİLYON TL'LİK KAYNAK YARATILDI

1 Ocak 2023’ten önce Yemeksepeti üyesi olmuş restoranların dahil edildiği projede, depremden önceki üç aya ait hizmet bedeli gelirinin geri ödemesinde restoran başına alt limit 1.000 TL, üst limit ise 12.500 TL olarak belirlendi. Buna göre Yemeksepeti üyesi olmasına rağmen deprem öncesinde çok az sayıda sipariş alan tüm işletmeler de destek paketindeki alt limit hizmet geliri geri ödemesinden yararlanabilecek. Bir diğer deyişle alacağı hizmet geliri tutarı 1.000 TL’nin altında kalsa bile Yemeksepeti üyesi her bir restorana, alt limit üzerinden, yani 1.000 TL ödeme yapılacak. Hizmet geliri geri ödemelerinde üst limit ise 12.500 TL olarak uygulanacak. Yemeksepeti'nin başlattığı bu projede tüm üye işletmelere yaralarını sarmada bir nebze olsun destek olmak amaçlanırken, toplamda ise 5 milyon TL'ye yakın yeni bir kaynak depremden en fazla etkilenen 4 ilimize aktarılmış olacak.

SENE SONUNA KADAR HİZMET BEDELİ ALINMAYACAK

Sene sonuna kadar hizmet bedeli ve masraf kesintisi uygulanmayacak iller Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya olarak belirlendi. Bu 4 ildeki restoran siparişleri için bu proje kapsamında 2023 yılı sonuna kadar hizmet bedeli uygulanmayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AB ülkeleri emisyonları düşürecek yasaları onayladı
İŞ-YAŞAM AB ülkeleri emisyonları düşürecek yasaları onayladı
Martta kartlı ödeme tutarı 523 milyar TL'yi aştı
İŞ-YAŞAM Martta kartlı ödeme tutarı 523 milyar TL'yi aştı
Pazarcılar için basit usul düzenlemesi Resmi Gazete'de
İŞ-YAŞAM Pazarcılar için vergi düzenlemesi Resmi Gazete'de
Buğday, mısır ve arpada gümrük vergileri yüzde 130 olarak belirlendi
İŞ-YAŞAM Buğday, mısır ve arpada gümrük vergileri yükseltildi
Dolar/TL, 19,43 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,43 seviyesinde 
Egenin tarım ürünleri ihracatı 7 milyar doları aştı 
İŞ-YAŞAM Ege'nin tarım ihracatı 7 milyar doları aştı 
ESK, Ankara'da marketlere indirimli karkas et temin edecek
İŞ-YAŞAM Ankara'da marketlere indirimli karkas et
İsdemir üretimde deprem öncesine döndü
İŞ-YAŞAM İsdemir üretimde deprem öncesini yakaladı
THY'den günlük uçuş ve yolcu rekoru
İŞ-YAŞAM THY'den uçuş ve yolcu rekoru
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖTV açıklaması! Ticari aracını yenileyen esnaftan ÖTV alınmayacak
İŞ-YAŞAM Aracını yenileyen esnaftan ÖTV alınmayacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.