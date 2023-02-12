Depremzedeler jandarma desteği ile tahliye ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Depremzedeler jandarma desteği ile tahliye ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 depremden sonra Adana’da jandarma ekipleri, depremzedelerin güvenle farklı illere ulaşması için tahliyesine yardımcı oluyor.

Depremzedeler jandarma desteği ile tahliye ediliyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Türkiye’nin dört bir yanından Adana ve çevre illerindeki depremzedelere yardımcı olmak için gelen jandarma ekipleri, kurulan Adana Valiliği Jandarma Komutanlığı Koordinasyon Merkezi ile Adana’dan ayrılmak isteyen depremzedelerin güvenle farklı illere ulaşması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Adana Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi'nin depremzede vatandaşların güvenle kalacakları ortama dönüştürülmesi ile yaklaşık 8 bin kişinin bulunduğu alanda jandarma ekipleri, Adana’dan ayrılmak isteyen, Hatay, Kahramanmaraş, Elbistan, Osmaniye’den Adana’ya gelen depremzedelerin bölgeden tahliye talepleri için mesai yapıyor.

Elbistan’da evi büyük hasar gören Eray Aygün, “Elbistan yerle bir. Beni kuzenim aldı buraya getirdi. Buradan Mersin’de yakınlarımızın yanına gitmeyi planlıyoruz. Allah herkesten razı olsun. Herkes büyük bir özveri ile çalışıyor. 10 ilde yaşanan bir deprem. Buradan jandarma ekiplerine kayıt yaptırarak bölgeden ayrılacağız” diye konuştu.

Adana İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Çağatay Börklü, “Adana İl Jandarma Komutanlığında görevli personellerimiz ve diğer illerden gelen personellerimiz ile Hatay ve depremden etkilenen illerden gelen depremzedelerin gelmesi ile irtibat ve kayıt noktasındayız. Burada hem ilimize gelen vatandaşlarımızı kayıt alıyoruz, ardından gidecekleri illere güvenle ulaşmaları için yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımız burada yaptırdıkları kayıt ile gittikleri illerde kalacakları noktalarda devletimiz tüm imkanları ile buradan giden vatandaşlarımıza mağdur olmaması için yardımcı oluyor” dedi.

Jandarmada ekipleri depremzede çocukları da yalnız bırakmazken, aileler tahliye noktalarından jandarma ekiplerine kayıt yaptırarak Adana’dan ayrılıyor. Bilal Şahin, “Deprem olduğundan beri gerek jandarmamız gerek AFAD olsun devletin tüm kurumları burada bizim hizmetimizde. Ben devletimiz ile gurur duyuyorum. Allah devletimize, Cumhurbaşkanına zeval vermesin” diyerek, yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DEPREM SON DAKİKA: Can kaybı artıyor! Deprem kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı? Depremde son durum vefat ve yaralı sayısı
GÜNDEM Kahramanmaraş depreminde son durum: Bilanço ...
Son dakika: Deprem bölgesinde hava bugün nasıl olacak?
GÜNDEM Deprem bölgesinde hava bugün nasıl olacak?
Ankara'da depremzede çift yardım kolisinde buldukları cüzdanı sahibine ulaştırdı
GÜNDEM Depremzede çift yardım kolisinde buldukları cüzdanı ...
Aydın'da pusu kurduğu husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü
GÜNDEM Pusu kurduğu husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü
Fatih'te el freni çekilmeyen otomobil yokuştan kayarak 3 otomobil ile bina duvarına çarptı
GÜNDEM El freni çekilmeyen otomobil duvara çarptı
Sakarya'da 57 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
GÜNDEM 20 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
Sakarya'da çiftlikte elektrik akımına kapılan kişi öldü
GÜNDEM Çiftlikte elektrik akımına kapılarak öldü
Bursa'da doğalgaz sızıntısı: 19 kişi zehirlendi
GÜNDEM Bursa'da doğalgaz sızıntısı: 19 kişi zehirlendi
Ataşehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
GÜNDEM Ataşehir'de trafik kazası! 4 yaralı
Karaismailoğlu: Konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya başladık
GÜNDEM Konteynır kentler için hazırlıklar başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.