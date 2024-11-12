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        Depremzedelere 2 günlük ek süre

        Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin hak sahipliğinden faydalanabilmeleri için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 20:48 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:48
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        Depremzedelere 2 günlük ek süre
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        Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, daha önce hak sahipliği başvurusu yapmayanların, başvurularını 81 ildeki AFAD müdürlüklerinden gerçekleştirebileceği belirtildi.

        Hatay'da da hak sahipleri için 18 başvuru noktasının kurulduğu duyurulan açıklamada, başvuruların 21 Kasım saat 00.01'de başlayıp 22 Kasım saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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