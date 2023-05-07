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Depremzedelere yapılacak 'ulaşım' yardımının detayları belli oldu

AFAD'ın daha önce duyurduğu, 6 Şubat depreminden sonra şehrine geri dönmek isteyen depremzede vatandaşlara yapılacak olan ulaşım yardımlarının detayları belli oldu

Depremzedelere yapılacak 'ulaşım' yardımının detayları belli oldu - Gündem Haberleri
DHA

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) daha önce duyurduğu, şehrine geri dönmek isteyen depremzede vatandaşlara yapılacak ulaşım yardımlarının ayrıntıları belli oldu.

AFAD'ın daha önce duyurduğu, 6 Şubat depreminden sonra şehrine geri dönmek isteyen depremzede vatandaşlara yapılacak olan ulaşım yardımlarının detayları belli oldu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre; kendi araçlarıyla şehrine dönmek isteyen depremzede vatandaşlar, valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan müracaat noktalarına giderek yol masraf belgesi alacak, gittikleri ildeki müracaat noktasına geldiklerini bildirerek yol masraflarını temin edebilecekler. Afet bölgesinden dönüş yapmak isteyen depremzede vatandaşlar da tekrar müracaat merkezlerine giderek yol masraf belgesi alabilecek, dönüş yaptıkları ildeki müracaat noktalarına giderek yol masraflarını alabilecek.

Toplu taşıma araçlarını kullanacak depremzede vatandaşlar ise müracaat noktalarına başvurarak valilik ve kaymakamlıklarca temin edilen uygun araçlar ile ulaşımlarını sağlayabilecek. Ayrıca, kendisi bilet alanlar da yine müracaat noktalarına başvurarak bilet ücretlerini geri alabilecek.

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