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HaberlerSağlık

Depremzedelerin yaraları sahra hastanelerinde sarılıyor

Depremzedelerin yaraları sahra hastanelerinde sarılıyor

Depremzedelerin yaraları sahra hastanelerinde sarılıyor
AA

Depremzedelerin yaraları sahra hastanelerinde sarılıyor

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerinde vatandaşların mağduriyeti bölgedeki ekiplerin yoğun çalışmalarıyla gideriliyor.

Hasarın en çok yaşandığı bölgede kurulan sahra hastanelerinde depremzedelerin yaraları sarılıyor. Depremin hemen ardından Sağlık Bakanlığının talimatıyla yaşam merkezlerinin yakınlarında kurulan teknik donanımlara sahip sahra hastanelerinde uzman sağlık personeli 24 saat hizmet veriyor.

Özpınar Mahallesi'nde kurulan sahra hastanesinde görevli doktor Furkan Kınacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) Başkale'nin ilçe merkezi ve Güvendik Mahallesi'nde 2, Özpınar, Yavuzlar ve Eşmepınar mahallelerinde de birer olmak üzere 7 sahra hastanesi kurulduğunu söyledi.

Bu hastanelerde tüm imkanların seferber edildiğini belirten Kınacı, şunları kaydetti:

"Bu hastanelere başvuranların tedavileri yapılıyor. Sevk edilecek hastalar ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderiliyor. Sahra hastanelerimizde acil müdahale ekipmanlarımız bulunuyor. Normal acilde bulunması gereken tüm imkanlar mevcut. Hiçbir şekilde acil hasta mağdur edilmiyor. Onun dışında poliklinik düzeyinde hasta başvurduğunda acil olmayan hastalarımızın da reçeteleri yazılıp ya da gerekli ilaç temini yapılıp tedavileri yapılıyor. Sahra hastanelerinde doktor ve hemşirelerden oluşan 5 kişilik ekip hizmet veriyor. Günlük yaklaşık 50 hastaya bakıyoruz."

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