Melatonin hormonu gece salgılandığı için enerji azalır ve yorgunluk hissedilir. Vücut gevşer, uyku haline geçilir. Seratonin ise mutluluk hormonu olarak bilinir. Özellikle güneşin bol olduğu günlerde serotinin artış gösterir ve kişide enerji artması yaşanır. Kış aylarında ise hava genellikle kapalı olduğu için serotonin salınımı azalabiliyor.