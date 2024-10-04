Depresyona karşı iyi gelecek yiyecekler nelerdir?
Dünyada milyonlarca yetişkin insan depresyondan etkilendiği için sağlıklı bir yaşam sürmekte zorlanıyor. Depresyon gibi ruh sağlığını bozan bir hastalık için sadece ilaçlar değil, aynı zamanda beslenme faktörü de çok önemlidir. İşte depresyonla mücadele için etkili 7 yiyecek.
Kişisel problemler, ailevi sorunlar, iş stresi ve benzeri farklı nedenlerden kaynaklanan sorunların büyümesiyle birlikte gelen depresyon tehlikesi. İşte böyle bir tehlikeye karşı kendimizi korumamıza yardımcı olan gıdalar...
1. Çilek ve enginar
Serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresin depresyonda rol oynadığı gösterilmiştir. Çilek ve enginar gibi besinler, serbest radikallere karşı koyan antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Çilek söz konusu olduğunda, organik meyveleri seçtiğinizden emin olun.
Geleneksel olarak yetiştirilen çileklerin, etli ve yumuşak kabukları nedeniyle pestisit kalıntıları içerdiği bilinmektedir. Diğer destekleyici meyvelere örnek olarak; yaban mersini, ahududu ve goji meyvesi verilebilir.
2. Koyu yapraklı yeşillikler
Koyu yapraklı yeşillikler hem magnezyum hem de folat açısından iyi bir kaynaktır. Magnezyum, sinir sistemi de dahil olmak üzere vücuttaki birçok işlev için hayati öneme sahiptir.
Folat, serotonin (bazen mutluluk kimyasalı olarak da adlandırılır), dopamin (beynin ödül ve zevk merkezlerini kontrol etmeye yardımcı olur) ve norepinefrin (kanınızı pompalayan ve kalbinizi çarptıran) nörotransmitterlerinin sentezinde rol oynar. Koyu yapraklı yeşilliklerden bazıları; kara lahana, ıspanak ve pazıdır.
3. Kırmızı et
Araştırmalar, haftada birkaç kez kırmızı et yiyen kadınların depresyon riskini yarı yarıya azalttığını göstermiştir. Otla beslenen etlerde, tahılla beslenen etlere göre daha fazla iltihap önleyici omega-3 yağ asidi bulunur. Omega-3 yağ asitleri ayrıca kalbinize ve beyninize de yardımcı olur.
4. Ceviz
Kuruyemişler, antioksidan özelliklere sahip bir eser mineral olan selenyumun harika bir kaynağıdır. Cevizler ayrıca omega-3 yağ asitlerinin iyi bir bitkisel kaynağıdır.
5. Kabak çekirdeği
Bunlar, serotonin öncüsü olan amino asit triptofanın (triptofan; serotonin, melatonin, triptamin, nikotinik asit gibi önemli bileşiklerin sentezinde rol alan esansiyel aromatik bir amino asittir) başlıca kaynağıdır. Serotonin, ruh hallerimizi düzenlemede büyük rol oynar.
6. Fermente gıdalar
Bu yiyecekler, bağırsakların dengesini korumaya yardımcı olan yararlı bakteriler içerir. Bağırsak-beyin bağlantısı son yıllarda araştırmaların odak noktası olmuştur.
Bir örnek olan tempeh, iyi bir vejetaryen protein kaynağı olmasının yanı sıra, fermantasyon süreci sırasında üretilen B12 vitamini sağladığı için zihinsel sağlıkla ilgili ek faydalara sahip olabilir. B12 eksikliği depresyonla ilişkilendirilmiştir. Fermente gıdalara örnek olarak yoğurt, kefir ve peynir verilebilir.
7. Balık
Balık, iltihabı kontrol altında tutmaya yardımcı olan omega-3 yağ asitlerinin en iyi besin kaynağıdır. Kronik iltihaplanma depresyonla ilişkilendirilmiştir.
Balık ayrıca nörotransmitter üretimi için gereken amino asitleri içeren harika bir protein kaynağıdır. Nörotransmitterler, ruh halini düzenlemeye yardımcı olan vücuttaki kimyasallardır. Örnek olarak; somon, uskumru, sardalya.
Kaynak: Healthjournal