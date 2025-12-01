Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde rakibini mağlup ederek liderliğe yükselmek istiyor. Okan Buruk'un öğrencileri ise deplasmandan 3 puanla ayrılıp liderlik koltuğunu korumayı hedefliyor. Zirve yarışında büyük önem taşıyan dev derbi için nefesler tutulmuş durumda. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler hakkında detaylar…