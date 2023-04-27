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Derbide Cenk Tosun ve Mauro Icardi, takımlarının gol umudu olacak

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler iki takımın golcülerinde olacak

Derbide Cenk Tosun ve Mauro Icardi, takımlarının gol umudu olacak
AA

Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken zirve yarışını yakından etkileyecek müsabakada 3. sıradaki Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü Vodafone Park'ta lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Şampiyonluk yolundaki kritik dönemeçte iki takımın da golcülerine büyük iş düşecek. Beşiktaş, sezonun geride kalan bölümünde 57 gol atarken, Galatasaray ise 67 kez fileleri havalandırdı.

Ev sahibi siyah-beyazlılar için Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond ön plana çıkan isimler olarak dikkati çekiyor. Konuk takım sarı-kırmızılılarda ise Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis, takımı adına skora en yakın isimler olarak görülüyor.

CENK, 12 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, bu sezon takımının en golcü oyuncusu konumunda.

Süper Lig'de bu sezon 27 müsabakada forma giyen milli futbolcu, 12 kez fileleri havalandırdı. Cenk'i ara transfer döneminde kadroya katılan ve 11 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu Aboubakar, 7 golle izliyor.

Takımının gol yükünü çeken Cenk ve Aboubakar'a son haftalardaki formuyla alınan galibiyetlerde etkili olan İngiliz Redmond, 5 golle eşlik ediyor.

Beşiktaş'ta mevcut kadroda bulunan oyunculardan Jackson Muleka ve Georges-Kevin Nkoudou dörder, Salih Uçan ile Tayyip Talha Sanuç üçer, Rachid Ghezzal, Dele Alli, Arthur Masuaku ikişer, Valentin Rosier ise 1 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY'IN EN GOLCÜSÜ İCARDİ

Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi, takımı adına en fazla skor üreten oyuncu oldu.

Galatasaray'da 18 müsabakada forma giyen Icardi, 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcüyü Kerem Aktürkoğlu 9, Bafetimbi Gomis ise 8 golle takip etti.

"Cimbom"da Dries Mertens 6, Milot Rashica 4, Barış Alper Yılmaz, Nicolo Zaniolo, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Abdülkerim Bardakcı üçer, Yunus Akgün, Fredrik Midtsjö, Emre Taşdemir, Leo Dubois ve Sacha Boey ise birer golle katkı verdi.

CENK VE ICARDİ, DERBİLERİN KADERİNİ BELİRLEDİ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Galatasaray'da ise Mauro Icardi, bu sezon derbilerde takımlarını sırtladı.

Geride kalan bölümde Fenerbahçe ile 2 derbiye çıkan siyah-beyazlılar, rakibiyle ilk maçta 0-0 berabere kalırken, ikinci müsabakayı 4-2 kazandı. Beşiktaş, Galatasaray ile ligin ilk yarısında yaptığı derbiyi 2-1 kaybetti.

Siyah-beyazlıların, üç karşılaşmada bulduğu 5 golün 3'üne Cenk Tosun, diğer 2'sine ise Aboubakar ile Redmond imza attı.

Galatasaray ise Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı birer derbiyi de kazandı. Siyah-beyazlıları 2-1, sarı-lacivertlileri 3-0 yenen sarı-kırmızılıların 3 golünü Icardi, diğer 2 golünü ise Sergio Oliveira ile Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

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