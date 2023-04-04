Hugh Dallas, "Çok net bir müdahale. Hakem için kolay bir karar değil çünkü metrelerce uzakta. Müdahale 4. hakem tarafından görülüyor. Ondan da bir müdahale gelebilirdi. Kırmızı karttan yanayım. Amacımız futbolcuları sakatlıktan korumak. Fakat subjektif bir pozisyon söz konusu. Sınırda bir karar olduğunu söyleyebiliriz. VAR kararı hakeme bırakmış. Ama ben kırmızı kartı tercih ederdim" dedi.