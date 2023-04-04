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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Derbideki penaltı kararı! MHK Başkanı Lale Orta açıkladı

MHK Başkanı Lale Orta, MHK Danışmanı Hugh Dallas ile yayıncı kuruluş ekranlarındaki programda son haftaların tartışmalı hakem kararlarını yorumladı ve yeni uygulamayı duyurdu

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  • Derbideki Arda Güler'in penaltısı kararı! MHK Başkanı Lale Orta açıkladı

    Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ve TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, beIN SPORTS'ta son haftaların tartışmalı hakem kararlarını yorumladı. Programda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde verilen penaltı kararı değerlendirildi.

     
  • Derbideki Arda Güler'in penaltısı kararı! MHK Başkanı Lale Orta açıkladı

    Orta, Arda Güler'in penaltısı için şunları söyledi:

    "Burada kesinlikle bir penaltıdan söz edemeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde bu pozisyona penaltı diyeceklerini düşünmüyorum. Sahada verilen yanlış bir karar"
  • Derbideki Arda Güler'in penaltısı kararı! MHK Başkanı Lale Orta açıkladı

    "VAR tarafından düzeltilmesi gereken netlikte. Bu pozisyonun maçın sonucunu etkilememiş olması, hakem şansı olarak değerlendirilebilir"
  • Derbideki Arda Güler'in penaltısı kararı! MHK Başkanı Lale Orta açıkladı

    "Hakemlerimizin artniyetli olduğunu düşünmüyorum. Halil Umut Meler dünyada ön plana çıkmış bir hakemimiz. Buradan kendisi de ders çıkaracaktır." 
  • Derbideki Arda Güler'in penaltısı kararı! MHK Başkanı Lale Orta açıkladı

    YENİ UYGULAMAYI DUYURDU

    Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, Kuralına Göre programında hayata geçirecekleri uygulamayı anlattı.
  • Derbideki Arda Güler'in penaltısı kararı! MHK Başkanı Lale Orta açıkladı

    Lale Orta konuyla ilgili şöyle konuştu:

    "17 kulübümüz ve hepsinin değerli teknik direktörlerinin bizden açıklanmasını istedikleri pozisyonlar varsa her ay 1 gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler." 
  • Derbideki Arda Güler'in penaltısı kararı! MHK Başkanı Lale Orta açıkladı

    "İster TFF çatısı altında ister Kulüperler Birliği çatısı altında buluşalım. Tüm pozisyonları şeffaflıkla açıklayacağımızı MHK olarak tekrar dile getirelim"
  • Derbideki Arda Güler'in penaltısı kararı! MHK Başkanı Lale Orta açıkladı

    AHMET OĞUZ - DUBOIS POZİSYONU

    26. haftada oynanan Arabam.com Konyaspor - Galatasaray maçının çok tartışılan pozisyonu değerlendirildi.

     
  • Derbideki Arda Güler'in penaltısı kararı! MHK Başkanı Lale Orta açıkladı

    Hugh Dallas, "Çok net bir müdahale. Hakem için kolay bir karar değil çünkü metrelerce uzakta. Müdahale 4. hakem tarafından görülüyor. Ondan da bir müdahale gelebilirdi. Kırmızı karttan yanayım. Amacımız futbolcuları sakatlıktan korumak. Fakat subjektif bir pozisyon söz konusu. Sınırda bir karar olduğunu söyleyebiliriz. VAR kararı hakeme bırakmış. Ama ben kırmızı kartı tercih ederdim" dedi.
  • Derbideki Arda Güler'in penaltısı kararı! MHK Başkanı Lale Orta açıkladı

    EMRE AKBABA - MERTENS POZİSYONU

    Dallas, Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonu ise şöyle değerlendirdi:

     
  • Derbideki Arda Güler'in penaltısı kararı! MHK Başkanı Lale Orta açıkladı

    "Hakemin görevi futbolcuları korumak. 20 numaralı futbolcunun topla oynamak gibi bir niyeti yok. Yarın VAR müdahaleleriyle ilgili hakemlerle bir görüşme gerçekleştireceğiz. Kesinlikle kırmızı kart olmalıydı"

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