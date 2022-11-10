Derbideki top toplayıcının cezası belli oldu

PFDK verdiği cezaları açıkladı. Derbideki top toplayıcıya 8 gün hak mahrumiyeti verildi.

Kurul ayrıca, Fenerbahçe´yi taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareke nedeniyle 205 bin TL, Sivasspor´u takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 18 bin TL, Galatasaray´ı taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL, Kayserispor´u da taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 96 bin TL para cezasına çarptırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´nca alınan kararlar şöyle:

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.11.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu SPOR TOTO TRİBÜNÜ L blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ D, E, F, L, M, SPOR TOTO TRİBÜNÜ D, E, L, M bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen SPOR TOTO TRİBÜNÜ L bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 07.11.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 05.11.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 107 ve GÜNEY TRİBÜN 120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi MERT EFE BATMAZ'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 8 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 06.11.2022 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, mensuplarının müsabaka sonrası akredite edilmedikleri alanlarda bulunmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 04.11.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir."