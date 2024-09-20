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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Derbinin kazananı Türk futbolu - Futbol Haberleri

        Derbinin kazananı Türk futbolu

        Yarın oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde her iki takımın PUMA formalarını giymesi, topun da PUMA'nın Süper Lig için özel olarak tasarladığı PUMA ORBITA olması ezeli rekabeti "PUMA Derbisi"ne çevirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 09:36 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:36
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        Derbinin kazananı Türk futbolu
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        Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu.

        Her iki takımın PUMA formalarını giymesi, futbol topunun da PUMA'nın Süper Lig için özel olarak tasarladığı PUMA ORBITA olması nedeniyle ezeli rekabeti "PUMA Derbisi" olarak tanımlayan PUMA Türkiye & Levant Bölgesi Pazarlama Müdürü Murat Dülge, "Derbinin kazananı Türk futbolu olacak. Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig topunun sadece Türkiye'ye özel tasarlanmasını sağladık" dedi. Dülge, Türkiye'ye özel olarak tasarlanan ORBITA topu için de "kültür elçisi" ifadesini kullandı.

        Puma, Süper Lig için tasarladığı ORBITA topunun tasarımında İstanbul'un ikonik köprülerinden ilham aldı. Köprülerin, Avrupa ve Asya'yı birleştirmesi gibi, ORBITA da İstanbul'un iki dev kulübünü sahada bir araya getiriyor.

        Ordu'daki üretim tesisinde sadece Türk takımlarının değil Manchester City gibi dünyanın dev takımlarının giydiği formaların da üretildiğinin altını çizen Dülge, "Bu topraklarda kazandıklarımızı ülkemize geri vermek gibi bir zorunluluğumuz var" dedi.

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