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Derbinin sonucu kalecilerin ellerinde

Süper Lig'in 24. haftasında yarın yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak

Derbinin sonucu kalecilerin ellerinde

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Galatasaray'ın 34 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Altay Bayındır ve Galatasaray'da 10. sezonunu geçiren Muslera'nın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

ALTAY BAYINDIR, 21 LİG MAÇINDA OYNADI

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, ligde geride kalan 22 maçın 21'inde kaleyi korudu. Sarı-lacivertli ekip, Altay'ın kalede olduğu söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu maçlarda kalesinde 21 gol gördü. Altay Bayındır, forma giydiği lig maçlarının 7'sinde kalesini gole kapatırken, 14'ünde ise en az bir kez topu filelerinden çıkardı.

Sarı-lacivertli ekibin genç file bekçisi, 4. kez Galatasaray'a karşı forma giyecek. Fenerbahçe, geçen sezon Altay'ın kaleyi koruduğu derbilerde 1 kez 3-1 yenildi, 2 kez 0-0 berabere kaldı.

MUSLERA SAKATLIKTAN İYİ DÖNDÜ

Fernando Muslera, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemezken, iyi bir dönüş yaptı. Sezonun büyük bölümünde formasından uzak kalan tecrübeli file bekçisi, sadece son 4 müsabakada Galatasaray kalesini koruyabildi. Uruguaylı file bekçisi, söz konusu müsabakaların 2'inde e kalesinde birer gole engel olamadı. Muslera, 2 lig maçında ise kalesini gole kapatmayı başardı. Galatasaray, Muslera'nın kalede olduğu son 4 maçını da kazandı.

MUSLERA'NIN 24. FENERBAHÇE DERBİSİ

Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 24. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor.

Uruguaylı file bekçisi, daha önce 19'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 22 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan 23 müsabakada kalesinde 20 gol gördü. Fenerbahçe ile oynanan 9 karşılaşmada kalesini gole kapatan Muslera, 6 maçta ikişer, 8 mücadelede ise birer gol yedi.

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