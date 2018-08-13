Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul'da yaşayan 29 yaşındaki Murat Ç., 2017 yılı aralık ayında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisine aramasına rağmen bilet bulamadı. Maçı da statta izlemek istiyordu. Maça girmek için akıl almaz bir yönteme başvurdu. İddiaya göre bir arkadaşından polis yeleği buldu. Yeleği yanına alarak Beşiktaş Vodafone Arena stadına gitti. Burada yeleği giyen Murat Ç. içeri girdi.





POLİSLER ŞÜPHELENDİ



Ancak statta görevli polisler, Murat Ç.'nin hareketlerinden şüphelenerek kendisine kimliğini sordu. Murat Ç.'nin polis olmadığının anlaşılması üzerine hakkında tutanak hazırlanarak işlem yapıldı. Polis, Murat Ç. hakkında hazırladığı tutanağı savcılığa gönderdi. Olayla ilgili olarak soruşturma açan savcılık, Murat Ç. hakkında "Özel i̇şaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.





3 AY 10 GÜN HAPİS



Murat Ç. mahkemede üzerine atılı suçlamayı kabul ettiğini belirterek "Olay tarihinde maça gitmek istiyordum. Bilet bulamadım. Bir arkadaştan polis yeleği buldum. Bununla maça girmeyi denedim. İçeri girdikten hemen sonra polisler beni yakaladı" dedi. Suça konu yeleğin polis yeleği şeklinde ve kandırma kabiliyetine sahip olduğunu ifade eden hakim, sanığın futbol maçına bedava girmek ve izlemek amacıyla polis yeleğini giydiği ve atılı suçu işlediğini belirtti. Sanık Murat Ç.'yi 3 ay 10 gün hapis cezasın a çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

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