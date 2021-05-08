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Derbiyi kazanan Galatasaray, şampiyonluk yarışını bırakmadı

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk umudunu son iki haftaya taşıdı. Galatasaray, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı

Derbiyi kazanan Galatasaray, şampiyonluk yarışını bırakmadı
AA

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında konuk ettiği lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını bırakmadı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Ryan Babel, Radamel Falcao (penaltıdan) ve Arda Turan atarken, Beşiktaş'ın golünü penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.

Süper Lig'de puanını 78'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, 81 puanla zirvede yer alan rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirerek, şampiyonluk umudunu son iki haftaya taşıdı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin deplasmanda son anda attığı golle MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenmesiyle Galatasaray haftayı üçüncü sırada tamamladı.

SON 4 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı mağlup ederek, hanesine 12 puan yazdırdı. Galatasaray, ayrıca son 7 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

VAR'DAN GELEN PENALTI KARARINA TEPKİ

Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrası Beşiktaş lehine verilen penaltı kararına sert tepki gösterdi. Maçın 38. dakikasında Galatasaray ceza sahasında Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, Ryan Donk ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Devam kararı veren hakem Cüneyt Çakır, VAR odasının uyarısı üzerine saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izledi.

Cüneyt Çakır görüntüyü izledikten sonra kararını penaltı olarak değiştirirken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcıları saha kenarında dördüncü hakem Hüseyin Göçek'e, futbolcular da saha içinde Cüneyt Çakır'a yoğun şekilde itirazda bulundu.

Sarı-kırmızılılar, 42. dakikada Rachid Ghezzal'ın penaltı atışını gole çevirdikten sonra da itirazlarını sürdürdü.

DÖRT DERBİDE İKİ GALİBİYET

Galatasaray bu sezon rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı dört derbinin ikisini kazandı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon derbilerde iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe ile yaptığı müsabakalardan bir galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı maçların ise birini kazandı, birini kaybetti.

FALCAO'NUN 9, BABEL'İN 5, ARDA'NIN DA 4. GOLÜ

Derbide Galatasaray'ın ikinci golünü penaltıdan kaydeden Radamel Falcao, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 9'a çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın ilk golünü atan Ryan Babel ise ligdeki gol sayısını 5 yaptı. Galatasaray'ın üçüncü golüne imza atan Arda Turan ise bu sezon ligde 4. kez ağları havalandırdı.

MOHAMED SEDYEYLE ÇIKTI

Karşılaşmanın son anında sakatlık geçiren Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed, soyunma odasına sedyeyle götürüldü. Maçta uzatmanın son dakikasında Necip Uysal ile girdiği mücadelede sol ayağından sakatlanan Mısırlı santrfor, saha içinde yapılan müdahalenin ardından sedyeyle soyunma odasına taşındı.

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