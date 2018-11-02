Derby County - Birmingham City maçı istatistikleri

Derby County ve Birmingham City, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Derby County 25 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Birmingham City 23 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Derby County, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Birmingham City, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 304. İddaa'da Derby County kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Birmingham City kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Derby County son haftadaki Queens P.R. müsabasında 2-0 kazandı.

Birmingham City, Middlesbrough karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Derby County, 11 gol attı ve 7 gol yedi.

Birmingham City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Birmingham City, 6 gol atarken 6 gol yedi.

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