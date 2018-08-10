Derby County - Leeds United maçı öncesi rakamlar

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Derby County, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Leeds United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. 3 puanlı Derby County 7. sırada bulunuyor, Leeds United 3 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Derby County, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Leeds United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 426 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Derby County kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Leeds United sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Derby County önceki hafta Barnsley mücadelesinde 4-1 kazandı.

Leeds United ise Queens P.R. maçında 2-0 kazandı.

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