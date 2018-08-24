Derby County - Preston North End sahaya çıkıyor

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Derby County, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Preston North End takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Derby County 6 puanla 11. sırada, Preston North End 4 puanla 18. sırada bulunuyor. Derby County son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Preston North End son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 295. İddaa'da Derby County kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Preston North End kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Derby County son hafta oynanan Queens P.R. maçında 2-0 kazandı.

Preston North End ise Bristol City karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Derby County, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

Preston North End, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Preston North End, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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