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Dere yatağında cansız bedeni bulundu

Balıkesir'de Osman Yordam, dere yatağında ölü bulundu. Yordam'ın yanında bulunan motosikletiyle köprüden dereye uçarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor

Dere yatağında ölü bulundu
DHA

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Osman Yordam'ın (36) cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Sübeylidere-Burhaniye kara yolu altından geçen ve kurumuş olan Karınca Deresi üzerindeki Hacımuharrem Köprüsü altında bir erkek cansız bedeni görenler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, cansız bedenin 1 çocuk babası Osman Yordam'a ait olduğunu belirledi.

Motosikleti de yanında bulunan Yordam'ın cansız bedeni savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılıp, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yordam'ın, dün akşam saatlerinde motosikletiyle Tahtacı Mahallesi'nden dönerken, köprüden uçarak hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu bildirildi. Jandarma, Yordam'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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