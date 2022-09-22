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Haberler Gündem 3. Sayfa Derede can pazarı! Sağanakta akıntıya kapıldı
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Debisi yükselen dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu

Şiddetli yağışın etkili olduğu Bursa'da can pazarı yaşandı. Kentte dereye düşen bir kişi, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Menderes Kahveci adlı adam, polis ekiplerince uzatılan ip ile kurtarıldı

Derede can pazarı! Sağanakta akıntıya kapıldı
Derede can pazarı! Sağanakta akıntıya kapıldı
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DHA

Bursa'da Menderes Kahveci (52), yağış nedeniyle debisi yükselen dereye baktığı sırada suya düştü. Yaklaşık 100 metre sürüklenerek ağacın dalına tutunan Kahveci, polis ekiplerince uzatılan ip ve merdiven ile çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 11.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi Gökdere'de meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle debisi yükselen dereye bakmak isteyen Menderes Kahveci, dengesini kaybetti.

Suya düşen Kahveci, sürüklenmeye başladı. Kahveci'yi görenler, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen Kahveci, dere kenarında bulunan ağacın dalına tutundu.

Bölgeye yakın olan polis ekipleri de Kahveci'ye ip uzatarak tutunmasını sağladı. Daha sonra çevredeki esnafta bulunan seyyar merdiveni alıp, dereye indiren ekipler, iple Kahveci'yi kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Menderes Kahveci'nin tedbir amaçlı kontrolü yapıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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