Derede çürümüş cansız beden bulundu

VİNÇLE DIŞARI ÇIKARILDI

Bir kısmı suyun içinde bulunan cansız bedenin çıkarılması için Su Altı Grup Amirliği ve itfaiyeden destek istendi. Bölgeye gelen su altı polisleri ile itfaiye erleri, torbaya konulan cansız bedeni vinç ile bulunduğu yerden çıkardı.