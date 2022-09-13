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Haberler Gündem 3. Sayfa Derede çürümüş cansız beden bulundu
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Adana'da deredeki sazlıkta çürümüş cansız beden bulundu

Adana'da, deredeki sazlıkta bir kısmı çürümüş erkek cansız bedeni bulundu. Bir aydan daha fazla bir zaman suyun içinde olduğu değerlendirilen cansız beden, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Derede çürümüş cansız beden bulundu
Derede çürümüş cansız beden bulundu
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DHA

Adana'da, deredeki sazlıkta çürümüş erkek cansız bedeni bulundu.

Seyhan ilçesinin Akkapı Mahallesi'nde, saat 07.30 sıralarında tarlaların arasındaki dere çevresinde gezen bir grup genç, sazlıklarda cansız beden gördü. Gençlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye polis ekibi sevk edildi.

VİNÇLE DIŞARI ÇIKARILDI

Bir kısmı suyun içinde bulunan cansız bedenin çıkarılması için Su Altı Grup Amirliği ve itfaiyeden destek istendi. Bölgeye gelen su altı polisleri ile itfaiye erleri, torbaya konulan cansız bedeni vinç ile bulunduğu yerden çıkardı.

SUYUN DIŞINDA KALAN KISIMLARI ÇÜRÜMÜŞ

Suyun dışında bulunan kısımları tamamen çürüyen cansız bedenin erkeğe ait olduğu belirlendi. Bir aydan daha fazla bir zaman suyun içinde olduğu değerlendirilen cansız beden, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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