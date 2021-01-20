Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İlçede faaliyet sürdüren kereste doğrama atölyesine ait iş makinesini kullanan operatör Şaban Aydemir (27),tomruk yüklerken aracın kontrolünü kaybederek bulunduğu yerden dereye düştü.
İHA'nın haberine göre, yaklaşık 10 metre yükseklikten iş makinesiyle birlikte dereye düşen operatör, 112 Acil Servis ekiplerince Borçka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Operatör Şaban Aydemir burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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