Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Deri ve deri mamulleri sektöründen şubatta 129 milyon dolarlık ihracat

Deri ve deri mamulleri sektörü geçen ay 129 milyon 641 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, en fazla dış satımı Rusya'ya yaptı.

Deri ve deri mamulleri sektöründen şubatta 129 milyon dolarlık ihracat
AA

Deri ve deri mamulleri sektörü geçen ay 129 milyon 641 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, en fazla dış satımı Rusya'ya yaptı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Şubat 2020'de 151 milyon 371 bin dolar olan deri ve deri mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,4 azalarak 129 milyon 641 bin dolara geriledi.

Sektörün dış satımının 85 milyon 550 milyon dolarına İstanbul imza attı. Söz konusu rakam, deri ve deri mamullerinin toplam ihracatının yüzde 66'sına denk geldi.

En fazla ihracat Rusya'ya

Deri ve deri mamulleri sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke Rusya olarak kayıtlara geçti. Almanya'ya geçen ay 11 milyon 955 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Rusya'yı, 9 milyon 436 bin dolar ile Almanya ve 7 milyon 361 bin dolar ile İtalya takip etti.

Sektörün ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde deri ve deri mamulleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşüşle 240 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Ayakkabı ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 düşüşle 160 milyon dolar oldu. Saraciye ihracatımız yüzde 14 düşüşle 32 milyon dolar, mamul deri ihracatımız yüzde 17 düşüş ile 27 milyon dolar ve deri ve kürk giyim ihracatımız ise yüzde 16 düşüş ile 20 milyon dolar olarak gerçekleşti." diye konuştu.

Şenocak, şu bilgileri paylaştı:

"Genel ortalamada alt sektörlerimizde ihracatımız düşüşte olmasına karşın Afrika ülkelerine geçen yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 14 artış, Asya ile Okyanusya bölgesine ise yüzde 10 artış kaydettik. Ülkeler bazında ise Fransa ve Hollanda gibi alım gücü yüksek ülkelere pandemiye rağmen toplam deri ve deri mamulleri ihracatımızı arttırdık.

Alt sektörlerimizde ise ayakkabı ihracatımız Nijerya’ya yüzde 42, saraciye ihracatımız Almanya’ya yüzde 10 ve İspanya’ya yüzde 27 artış gösterdi. Mamul deride aynı dönemde Çin’e ihracatımız yüzde 190 arttı. Deri ve kürk konfeksiyon sektörümüzün ihracatı ise İsveç ve Danimarka gibi alım gücü yüksek ülkelere sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 185 artış gösterdi."

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen de fiyat istikrarı ve büyümenin iki önemli gösterge olduğunu vurgulayarak, "İhracatçımızın son yıllarda Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki varlığı her geçen dönem pekişiyor. İhracatımızın, dünyada ve ülkemizdeki aşılama programlarının başarıya ulaşmasıyla birlikte sürdürülebilir ivmesini artıracağını tahmin ediyorum.

Türkiye, pandemi sonrasında çok daha güçlü bir ülke olarak yoluna devam edecektir. Antalya'da düzenlediğimiz ve dünyanın dört bir yanından ağırladığımız yabancı alıcılar fuarımıza her geçen yıl daha fazla ilgi gösteriyor. Yıl sonunda sektör ihracatımızın 2020'ye göre yüzde 25-30 oranında artacağını öngörüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ev ve mutfak eşyaları ihracatı salgına rağmen 2,6 milyar dolara yükseldi
AJANS HABERLERİPandemiye rağmen ihracat arttı