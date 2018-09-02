SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
mardin
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Derik'te bir evde esrarengiz yangın iddiası! Evde 4 gün boyunca yangın çıktı

Mardin'in Derin ilçesinde 4 gün boyunca sebebi henüz belirlenemeyen sebeplerden çıkan yangın aileyi tedirgin etti. Aile evden ayrılırken, itfaiye ekipleri evin önünde nöbet tuttu, ancak son çıkan yangında ev küle döndü

02.09.2018 - 12:23 | Güncelleme:

Mardin'in Derik ilçe merkezinde oturan Cihan Başaran, evinde 4 gün önce belirlenemeyen bir sebep ile yangın çıkması üzerine ailesi ile birlikte evini terk etti. Esrarengiz yangın iddiası üzerine olayın yaşanmasında bu yana evin önünde hazır bekletilen itfaiye ekipleri, dün evde yine çıkan ve büyüyen yangına müdahale ederken, ev yangın sonucu küle döndü.

Derik ilçe merkezindeki Küçükpınar mahallesinin 303'üncü sokaktaki Başaran ailesine ait evde 4 gün önce çıkan ve belli aralıklarla devam eden yangın aileyi tedirgin etti. Cihan Başaran, eşi ve 3 çocuğuyla yaşadığı 2 odalı evinde 4 gün önce çıkan esrarengiz yangın nedeniyle eşi ve çocuklarıyla birlikte evi terk edip kardeşi Fesih Başaran'ın evine yerleşmişti. Yangının çıktığı evin olduğu bölgede hazır bekletilen itfaiye ekipleri, dün yangının büyümesi üzerine yaptıkları müdehaleyle yangını kontrol altına aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Derik İtfaiye Grup Amiri Nurullah Kapar, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediğini dile getirerek, evin önünde gaz maskeleri, oksijen tüpleri, yangın tüpleri ile yanmaz elbiselerle 4 gündür nöbet tuttuklarını söyledi. Kapar, Ev, mahallede diğer evlerle bitişik haldeydi. Yangına ani müdahaleyle diğer evlere sıçramayı engelledik. Hazırlıklıydık. Evin bulunduğu alana İtfaiye aracımız giremiyordu. Yanan ev 500 metre kadar mesafede, diğer evlerin üzerinden itrafiye aracımızın hortumlarını uzatarak yangına müdaheleyi tamamlamış olduk. Ev tamamen kül oldu dedi.

İlk yangının 28 Ağustos gece 21.00 sıralarında başladığını anlatan ev sahibi Cihan Başaran, 20 yıldır bu evde oturuyorum. Şimdiye kadar böyle bir olayı yaşamadık. Yangın ilk çıkışında komşularımızla gerekli müdahalelerimizi yaptık fakat gündüz yine başladı. Olayı itfaiye ekiplerini bildirdik. Biz de tedbir amaçlı kardeşimin evine yerleştik. En sonunda evim tamamen yandı kül oldu, çok üzgünüm dedi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, beraberindeki yetkilelerle birlikte, Başaran ailesini ziyaret ederek bilgi aldı. Kaymakam Kafkas, Baraşan ailesinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yetkilere talimat verdi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X