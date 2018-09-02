Mardin'in Derik ilçe merkezinde oturan Cihan Başaran, evinde 4 gün önce belirlenemeyen bir sebep ile yangın çıkması üzerine ailesi ile birlikte evini terk etti. Esrarengiz yangın iddiası üzerine olayın yaşanmasında bu yana evin önünde hazır bekletilen itfaiye ekipleri, dün evde yine çıkan ve büyüyen yangına müdahale ederken, ev yangın sonucu küle döndü.

Derik ilçe merkezindeki Küçükpınar mahallesinin 303'üncü sokaktaki Başaran ailesine ait evde 4 gün önce çıkan ve belli aralıklarla devam eden yangın aileyi tedirgin etti. Cihan Başaran, eşi ve 3 çocuğuyla yaşadığı 2 odalı evinde 4 gün önce çıkan esrarengiz yangın nedeniyle eşi ve çocuklarıyla birlikte evi terk edip kardeşi Fesih Başaran'ın evine yerleşmişti. Yangının çıktığı evin olduğu bölgede hazır bekletilen itfaiye ekipleri, dün yangının büyümesi üzerine yaptıkları müdehaleyle yangını kontrol altına aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Derik İtfaiye Grup Amiri Nurullah Kapar, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediğini dile getirerek, evin önünde gaz maskeleri, oksijen tüpleri, yangın tüpleri ile yanmaz elbiselerle 4 gündür nöbet tuttuklarını söyledi. Kapar, Ev, mahallede diğer evlerle bitişik haldeydi. Yangına ani müdahaleyle diğer evlere sıçramayı engelledik. Hazırlıklıydık. Evin bulunduğu alana İtfaiye aracımız giremiyordu. Yanan ev 500 metre kadar mesafede, diğer evlerin üzerinden itrafiye aracımızın hortumlarını uzatarak yangına müdaheleyi tamamlamış olduk. Ev tamamen kül oldu dedi.

İlk yangının 28 Ağustos gece 21.00 sıralarında başladığını anlatan ev sahibi Cihan Başaran, 20 yıldır bu evde oturuyorum. Şimdiye kadar böyle bir olayı yaşamadık. Yangın ilk çıkışında komşularımızla gerekli müdahalelerimizi yaptık fakat gündüz yine başladı. Olayı itfaiye ekiplerini bildirdik. Biz de tedbir amaçlı kardeşimin evine yerleştik. En sonunda evim tamamen yandı kül oldu, çok üzgünüm dedi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, beraberindeki yetkilelerle birlikte, Başaran ailesini ziyaret ederek bilgi aldı. Kaymakam Kafkas, Baraşan ailesinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yetkilere talimat verdi.

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