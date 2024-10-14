Derin Atakan'dan gümüş madalya!

Milli yelkenci Derin Atakan, İtalya'da düzenlenen Formula Kite 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Torre Grande kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Derin Atakan (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) kadınlar kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.