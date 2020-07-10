Derin dondurucuda gıdaları saklarken nelere dikkat etmeli?

Yaz mevsiminin taze sebzelerini kış, kışın lezzetli balıklarını yaz sofralarında görmek artık hayatımızda olağan. Bu konforu sağlayan derin dondurucular, evimizin vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri haline geldi. Şehir yaşamının getirdiği hayatı pratik yaşama zorunluluğu, kolay yemek olanaklarını artırması nedeniyle derin dondurucuların kullanımını da artırıyor. Eskilerin konserve yaparak, tuzlayarak zahmetle uğraştığı mevsim boyu saklama olanakları, derin dondurucular sayesinde artık çok kolay. Kurbanlık et, sebze, meyve, balık saklarken nelere dikkat etmeli? Şöyle bir göz atmaya ne dersiniz?

Kurbanlık eti saklarken nelere dikkat etmeli?

Son birkaç yıldır yaz mevsimine denk gelen kurban bayramında, sıcak nedeniyle etlerin saklanmasında daha titiz davranmak kaçınılmaz.

Öncelikli olarak kurbanlık etin kesim sıcaklığının düşmesi için, en az 5-6 saat bekletildikten sonra buzdolabına kaldırılması gerekiyor.

Dondurulmuş eti tekrar tekrar çözdürüp yeniden dondurmak sağlık için risk taşıdığından, etleri tek seferde kullanabilecek miktarda, hava almayacak şekilde poşetlere bölerek derin dondurucuda saklamak işin püf noktası. Dondurucudan çıkarılan etin oda sıcaklığında değil, buzdolabında çözdürülmesi de kritik önem taşıyor.

Tavuk hızlı bozulur dikkat!

Önemli bir protein kaynağı olan tavuk eti, kolay bozulabilen gıdaların başında geliyor. Bu nedenle de saklanması noktasında özen istiyor. Derin dondurucuda saklarken dikkat etmemiz gereken püf nokta, tavuk etinin üzerinde buz kristallerinin oluşmasına olabildiğince engel olabilmek. Bunun için de parçaların büyüklüğüne göre sıkı sararak saklamak. 2-3 aydan daha uzun süre saklamayı düşünüyorsak folyo ile çift sargı yapmak sağlık açısından faydalı olacaktır. Buzdolaplarının dondurucu kısımlarından farklı olarak derin dondurucu ünitelerinde saklanan tavuk etini uzun süre güvenle tüketmek mümkün.

Çeşit çeşit sebzeler

Domates, biber, patlıcan... Taze bezelye ve barbunyaları ayıklayıp poşetleyerek dondurucuda saklayabilirsiniz. Yemeklerin lezzet elçisi domatesi kış yemeklerinizde kullanmak için ister kabuklu ister kabuksuz küp küp doğrayıp, havasını alarak poşetlemek yeterli. Patlıcanları közleyerek saklamak lezzetini koruyacaktır. Bamyayı ayıklayıp poşetleyerek ya da 2-3 dakika kadar kaynar suda şoklayarak poşetlemek iyi bir yöntem. Ayıkladığınız taze fasulyeye bir miktar domates ekleyerek fasülyelerin rengi değişene kadar kavurup, oda sıcaklığında poşetleyerek saklayabilirsiniz. Nohut, kuru fasulye, bezelye gibi besinleri haşlayarak dondurucuda elinizin altında hazır tutmak da fayda sağlayacaktır. Burada önemli olan poşetleme esnasında, poşet içinde hava bırakmamak, olabildiğince havasını almak.

Köklü sebzeler grubunda yer alan patates, soğan, sarımsak ve yer elması gibi sebzelerin ise yeşerip filizlenme olasılığı nedeniyle buzlukta saklanması önerilmiyor.

Yaz meyveleri kışa, kış meyveleri yaza

Böğürtlen, yaban mersini, vişne, çilek gibi meyveleri iyice yıkayıp kurulayarak poşetleyip dondurucuda saklayabilirsiniz.

Elma, kivi, kayısı, şeftali gibi büyük meyveleri ise küçük parçalara ayırarak, iyice kurulayıp havasını alarak poşetleyip saklayabilirsiniz.

Mısırı da haşlayıp poşetleyerek kış sofranıza güvenle taşıyabilirsiniz.

Kıştan yaza özel lezzet: Balık

Kışın en unutulmaz lezzetlerinin başında balık gelir. Soğuk denizlerde yağlanarak sofralara gelen balıkları eskiler tuzlama, kurutma gibi yöntemlerle saklardı. İyice temizlediğiniz balıkları dondurucuda saklamak için biraz tuzlayın. Balıkları da diğer et ürünlerinde olduğu gibi tek seferlik tüketim miktarınıza göre paketleyin ve birkaç saat için buzdolabı kısmında bekletin. 1-2 saat sonrasında derin dondurucuya kaldırın ancak işlem bitmedi. Daha uzun süre taze kalması için dondurucuda sakladığınız balıkları 4-5 saat sonra soğuk su dolu bir kovaya batırıp çıkarın ve yeniden hızlıca poşetleyip dondurucuya kaldırın. Bu işlemle balığın üzerinde oluşacak ince buz tabakası korumayı artıracak.

Pişmeye hazır yemekler kurtarıcı

Yufkadan sardığınız börekleri, bulgur köftelerini, mantı ve köfteleri kurtarıcı yemek olarak derin dondurucunuzun bir çekmecesinde bulundurmak sizi çok rahatlatacak. Nefis sarmalar yapmak için asma yaprağını iyice yıkayıp şoklayarak saklayabilirsiniz.

Derin dondurucuyla israfa son!

Fazla pişirdiğiniz, kalan yemeklerinizi de iyice poşetleyerek ya da özel dondurucu kaplarında saklayarak ileriki günlerde yiyebilirsiniz.

Zeytinyağlı biber dolması, kereviz yemeği ya da semizotu. Aslında hepsi sizin el becerinize kalmış.

Yemeğe sağlık katanlar

Buz kalıpları yardımıyla tabletler haline getirilerek saklanan ilikli kemik suları, tavuk suları, domates tabletleri yemeklerinize vitamin ve lezzet katacaktır. Özellikle bebekler ve yaşlıların kemik sağlığı için bu pratik çözümler oldukça değerli.

İster buzdolabı, ister derin dondurucu!

Simfer tarafından Türkiye’de ilk ve tek olarak geliştirilen yeni jenerasyon çepeçevre soğutma teknolojisi 8 çekmeceli 8407 Simfer No-Frost Derin Dondurucularda soğutmayı ve dondurmayı aynı tuşla yapmanıza olanak tanıyan çift fonksiyon özelliği bulunuyor. Bu sayede tüm raflarda eşit soğutma yapılırken raf aralıkları ayarlanabiliyor. Aynı zamanda hızlı dondurma sağlayan elektronik termostatı ile yiyeceklerinizin besin değerini koruyor ve çok daha uzun süre taze kalmalarını sağlıyor. Size de 4 mevsim boyunca bu tazeliğin tadını çıkarmak kalıyor.

Farklı büyüklüklere sahip şeffaf kapaklı opak çekmeceleri ve kırılmaz cam rafları ile et, balık, tavuk gibi farklı tip gıdaların birbirlerine temas etmeden saklanmasını mümkün kılıyor. 308 litre geniş iç hacmi bulunan ve dikey pozisyonda kullanılan 8407 derin dondurucu şehir yaşamındaki sınırlı metrekareler, daireler, dar alanlar için de en ideal seçim.

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